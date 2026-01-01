FST L-G9,5-1000 Вт лампа галогенная для студийных осветителей

Арт. NVF-7725FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки
Наличие
в наличии 1-3 шт
FST F-LED7 – светодиодный осветитель для предметной съемки. Дополнительным удобством является наличие у устройства ножек.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST L-G9,5-1000 Вт – запасная лампа для осветителей FST. Лампа для пилотного света с цоколем G9,5 и мощностью 1000 Вт.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
FST F-LED7 – светодиодный осветитель для предметной съемки. Дополнительным удобством является наличие у устройства ножек.
Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.
Osram 64744 – одноцокольная галогенная студийная лампа 1000 Вт патрон GX9.5. Предназначена для галогенных осветителей QL-1000.