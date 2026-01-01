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FST L-G9,5-1000 Вт лампа галогенная для студийных осветителей

FST L-G9,5-1000 Вт лампа галогенная для студийных осветителей

FST
Артикул: DAN-0185

FST L-G9,5-1000 Вт – запасная лампа для осветителей FST. Лампа для пилотного света с цоколем G9,5 и мощностью 1000 Вт.

Описание

FST L-G9,5-1000 Вт лампа галогенная для студийных осветителей

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