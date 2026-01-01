FST L-E27-LED30 светодиодная лампа

Характеристики:
Тип питания: от сети
Мощность: 30 Ватт
Цветовая температура: 3000-6000К
егулировка цветовой температуры: есть
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодная лампа FST L-E27-LED30 используется в осветительных приборах, оснащенных стандартным патроном с цоколем Е27 с мощностью 30 Ватт. Благодаря "грибовидной" форме колбы лампа обеспечивает широкий угол освещения. Корпус лампы изготовлен из пластика с металлическим радиатором для отвода тепла.
Характеристики:
Тип питания: от сети
Мощность: 30 Ватт
Цветовая температура: 3000-6000К
егулировка цветовой температуры: есть
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