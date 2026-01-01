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FST L-E27-LED30 светодиодная лампа

FST L-E27-LED30 светодиодная лампа

FST
Артикул: DAN-8775

 Светодиодная лампа FST L-E27-LED30 используется в осветительных приборах, оснащенных стандартным патроном с цоколем Е27 с мощностью 30 Ватт. Благодаря "грибовидной" форме колбы лампа обеспечивает широкий угол освещения. Корпус лампы изготовлен из пластика с металлическим радиатором для отвода тепла.

Описание

Характеристики:

Тип питания: от сети

Мощность: 30 Ватт

Цветовая температура: 3000-6000К

егулировка цветовой температуры: есть

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