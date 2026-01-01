Falcon Eyes RTS9-4620 лампа импульсная для приборов Ultima SL 150-300

Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RTS9-4620 - лампа импульсная.
Предназначена для студийных вспышек Falcon Eyes Ultima SL 150BW и Ultima SL-300 BW, а также Godox SK300II.
Внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.
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Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.
Grifon SB-FW120 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для съемки полуростовых портретов, а относительно узкий профиль в сочетании с бюджетной ценой делают его идеальным решением для небольших студий и начинающих студийных фотографов. Байонет Bowens.