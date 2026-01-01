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Falcon Eyes RTS9-4620 лампа импульсная для приборов Ultima SL 150-300

Falcon Eyes RTS9-4620 лампа импульсная для приборов Ultima SL 150-300

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1263

Falcon Eyes RTS9-4620 - лампа импульсная.

Предназначена для студийных вспышек Falcon Eyes Ultima SL 150BW и Ultima SL-300 BW, а также Godox SK300II.

Внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.

Описание

Falcon Eyes RTS9-4620 лампа импульсная для приборов Ultima SL 150-300

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