Falcon Eyes RTS9-4420 лампа импульсная для приборов Ultima SL 400, Phantom 300

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RTS9-4420 - лампа импульсная.
Предназначена для студийных вспышек Falcon Eyes Ultima SL400 и Phantom 300.
Внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.
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Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.
Осветитель светодиодный Godox LEDP260C Bi-color.
Используется в различных фотосессиях, предметной и макросъемке, а также для съемки видео. Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки кожи и полутона. Прибор обеспечивает ровное и мягкое освещение. Регулируемая цветовая температура 3200-5600 К. Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами. Обратите внимание, что пульт ДУ в комплект не входит, его следует приобрести отдельно!