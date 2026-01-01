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Falcon Eyes RTS9-4420 лампа импульсная для приборов Ultima SL 400, Phantom 300

Falcon Eyes RTS9-4420 лампа импульсная для приборов Ultima SL 400, Phantom 300

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1262

Falcon Eyes RTS9-4420 - лампа импульсная.

Предназначена для студийных вспышек Falcon Eyes Ultima SL400 и Phantom 300.

Внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.

Описание

Falcon Eyes RTS9-4420 лампа импульсная для приборов Ultima SL 400, Phantom 300

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