Falcon Eyes RTS9-4420 лампа импульсная для приборов Ultima SL 400, Phantom 300

Арт. DAN-2043

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Осветитель светодиодный Godox LEDP260C Bi-color.

Используется в различных фотосессиях, предметной и макросъемке, а также для съемки видео. Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки кожи и полутона. Прибор обеспечивает ровное и мягкое освещение. Регулируемая цветовая температура 3200-5600 К. Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами. Обратите внимание, что пульт ДУ в комплект не входит, его следует приобрести отдельно!

