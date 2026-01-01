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Falcon Eyes RTS13-4530 лампа импульсная (TE-900BW) v3.0

Falcon Eyes RTS13-4530 лампа импульсная (TE-900BW) v3.0

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4148

Лампа импульсная Falcon Eyes RTS13-4530 (TE-900BW) v3.0.

Импульсная лампа для студийной вспышки TE-900 BW v3.0.

Описание

Falcon Eyes RTS13-4530 лампа импульсная (TE-900BW) v3.0

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