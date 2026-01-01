Falcon Eyes RTS13-4530 лампа импульсная (TE-900BW) v3.0

Лампа Falcon Eyes THL-1000-2 для галогенных осветителей.
Галогенная лампа с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) и цветовой температурой 3000–3200 К. Мощность - 1000 Вт. Цоколь - GX 9,5.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Лампа импульсная Falcon Eyes RTS13-4530 (TE-900BW) v3.0.
Импульсная лампа для студийной вспышки TE-900 BW v3.0.
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Лампа Falcon Eyes THL-1000-2 для галогенных осветителей.
Галогенная лампа с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) и цветовой температурой 3000–3200 К. Мощность - 1000 Вт. Цоколь - GX 9,5.
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 - стойка для фото- видеостудии.
Стальная четырехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Стойка имеет пружинный амортизатор. Максимальная высота - 390 см.
Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.