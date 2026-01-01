Falcon Eyes ML-09 RGB светодиодная лампа с пультом для студийного осветителя

Описание

Лампа может использоваться для декоративной подсветки деталей объекта, участвовать в световом сценарии при оформлении интерьера. ЕЕ световой поток рассеивает белая матовая колба диаметром 60 мм, а благодаря индексу CRI>90 она точно отображает цвет освещаемой поверхности.

При включении лампа светит белым светом максимальной яркости. Для увеличения и уменьшения яркости (5 ступеней) и переключения цвета служит ИК-пульт дистанционного управления. Цветовая гамма включает в себя по 5 оттенков красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов.

Пульт дает возможность управлять лампой в пределах прямой видимости на дистанции до 3 м. Кроме включения и отключения лампы, регулирования яркости и цвета, пульт позволяет выбрать один из 4 автоматических режимов смены цвета с различной плавностью и последовательностью: flash, strobe, fade, smooth. С помощью одного пульта можно управлять одновременно несколькими лампами, которые находятся в пределах прямой видимости.

Для питания пульта используется батарейка CR2025.

Характеристики: