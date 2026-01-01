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Falcon Eyes GC-500 защитный колпак для QL-500BW/QL-1000BW

Falcon Eyes GC-500 защитный колпак для QL-500BW/QL-1000BW

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6457

Falcon Eyes GC-500 – защитный колпак из жаропрочного стекла с матовым покрытием FROSTED для галогенных осветителей QL-500BW/QL-1000BW. Предохраняет лампу от механического повреждения при замене насадок. Матовое покрытие позволяет избежать нежелательных бликов, проявляющихся в некоторых съемочных ситуациях.

Описание

Falcon Eyes GC-500 защитный колпак для QL-500BW/QL-1000BW

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