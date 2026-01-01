Falcon Eyes GC-500 защитный колпак для QL-500BW/QL-1000BW

Лампа Falcon Eyes THL-1000-2 для галогенных осветителей.
Галогенная лампа с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) и цветовой температурой 3000–3200 К. Мощность - 1000 Вт. Цоколь - GX 9,5.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes GC-500 – защитный колпак из жаропрочного стекла с матовым покрытием FROSTED для галогенных осветителей QL-500BW/QL-1000BW. Предохраняет лампу от механического повреждения при замене насадок. Матовое покрытие позволяет избежать нежелательных бликов, проявляющихся в некоторых съемочных ситуациях.
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Лампа Falcon Eyes THL-1000-2 для галогенных осветителей.
Галогенная лампа с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) и цветовой температурой 3000–3200 К. Мощность - 1000 Вт. Цоколь - GX 9,5.
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