Rekam Mini-Light Ultra M-250 Umbrella 90 Translucent Kit комплект осветительного оборудования

Описание

Основу комплекта составляют два компактных импульсных осветителя-моноблока с возможностью плавной регулировки мощности до 250 Дж. Для регулировки светового потока моноблок имеет встроенные двухлепестковые шторки. При транспортировке и хранении шторки служат защитой лампового узла.

В комплект входят два зонта диаметром 90 см, работающих на просвет.

Синхронизация с камерой осуществляется при помощи включенного в поставку синхрокабеля или по световому сигналу. Есть возможность синхронизировать моноблоки с фотокамерами по втрому и третьему импульсам.

Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке.

Характеристики: