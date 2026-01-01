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Rekam Mini-Light Ultra M-250 Umbrella 90 Translucent Kit комплект осветительного оборудования
Rekam Mini-Light Ultra M-250 Umbrella 90 Translucent Kit комплект осветительного оборудования
Rekam Mini-Light Ultra M-250 Umbrella 90 Translucent Kit комплект осветительного оборудования
Rekam Mini-Light Ultra M-250 Umbrella 90 Translucent Kit комплект осветительного оборудования
Rekam Mini-Light Ultra M-250 Umbrella 90 Translucent Kit комплект осветительного оборудования

Rekam Mini-Light Ultra M-250 Umbrella 90 Translucent Kit комплект осветительного оборудования

Rekam
Артикул: DAN-3467

Комплект осветительного оборудования Rekam Mini-Light Ultra M-250 Umbrella 90 Translucent Kit.

Комплект на базе двух импульсных осветителей-моноблоков Mini-Light Ultra M-250 с плавной регулировкой мощности до 250 Дж, и двух полупрозрачных зонтов 90 см. Комплект представляет из себя отличное решение для небольшой фотостудии, и может использоваться для любого вида студийной съемки.

Описание

Основу комплекта составляют два компактных импульсных осветителя-моноблока с возможностью плавной регулировки мощности до 250 Дж. Для регулировки светового потока моноблок имеет встроенные двухлепестковые шторки. При транспортировке и хранении шторки служат защитой лампового узла.

В комплект входят два зонта диаметром 90 см, работающих на просвет.

Синхронизация с камерой осуществляется при помощи включенного в поставку синхрокабеля или по световому сигналу. Есть возможность синхронизировать моноблоки с фотокамерами по втрому и третьему импульсам.

Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке.

Характеристики:

  • мощность осветителя в Вт - до 50 Вт
  • мощность осветителя в Дж - до 250 Дж
  • тип источника света - импульсный
  • тип крепления (байонет) - Rekam
  • наличие регулировки мощности - да

Комплектация

  • Импульсный осветитель mini-light ultra m-250 (250 дж) со встроенными двухлепестковыми шторками - 2 шт.
  • Четырехсекционная стойка (64-218 см) - 2 шт.
  • Фотозонт ru-36t-c (90 см) полупрозрачный (просвет, белый) - 2 шт.
  • Синхрокабель с 3,5 мм штекером, 3 м - 1 шт.
  • Сумка для хранения и транспортировки комплекта осветительного оборудования - 1 шт.

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