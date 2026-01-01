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Profoto WeddingKit комплект импульсного света для свадебной фотосессии

Profoto WeddingKit комплект импульсного света для свадебной фотосессии

Profoto
Артикул: NVF-9213

Profoto WeddingKit – комплект импульсного света на базе двух вспышек Profoto D1 500 Air мощностью 500 Дж каждая и радиосинхронизатора Profoto Air Remote.

В комплект входят также два зонта Fotokvant U-104W Para в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены две студийные стойки Falcon Eyes L-2900ST.

Описание

Комплект предназначен для проведения свадебных фотосессий, портретной фотосъемки и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Вспышки Profoto D1 500 Air были удостоены почетного титула "Лучшая система компактных вспышек-2009" Международной ассоциации фотографических журналов TIPA.

Импульсный осветитель Profoto D1 500 Air отличается широким диапазоном мощности, которая может быть отрегулирована в пределах 7 ступеней, а также возможностью малой длительности импульса, с помощью которой замораживается движение при съемке. Имеет стабильную цветовую температуру, которая сопоставима с той, что предлагают многие высококлассные студийные генераторы. Profoto D1 500 Air (901024) наглядно демонстрирует, что превосходное качество может быть обеспечено компактным и доступным по цене прибором. Моноблок оснащен встроенным рефлектором с диффузором, и обеспечивает угол рассеивания в 76 град., что идеально соответствует работе с фотозонтами, как отражающими, так и просветными, размером от 80 до 130 см.

Характеристики:

  • совместимость с большинством модификаторов света
  • встроенный рефлектор 76 град.
  • интегрированная система управления и синхронизации Air Remote
  • беспроводное управление с компьютера с помощью Air USB
  • встроенная защита от перегрева и замыканий
  • принудительное охлаждение

Радиосинхронизатор Profoto Air Remote предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек на растоянии до 300 метров, благодаря новой системе Profoto Air system. 

С помощью этой системы можно не только запускать моноблоки, но и регулировать мощность импульса и пилотного света. Управлять приборами D1 возможно также с PC и с МАС, используя USB remote (приобретается отдельно). В приборах имеется фотоэлемент, позволяющий осуществлять обычную светосинхронизацию. Все они имеют вентиляторы системы охлаждения с термостатическим устройством, т.е. после выключения вентилятор продолжает работать до полного охлаждения прибора.

Глубокий параболический белый зонт Fotokvant U-104W Para диаметром 104 см, предназначен для получения направленного света. Белая поверхность по сравнению с серебряной не искажает цветовую температуру и создает более мягкий свет. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

Стойка Falcon Eyes L-2900ST с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

Технические характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 250
  • минимальная высота, см – 113
  • длина в сложенном состоянии, см – 98
  • размах треноги (S), см – 97
  • максимальная нагрузка, кг – 7
  • материал стойки – сталь
  • диаметр ножек, мм – 23
  • диаметр секций, мм – 25/30/35
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 2,5

Комплектация

  • Импульсный моноблок Profoto D1 500 Air 901024 – 2 шт.
  • Радиосинхронизатор Profoto Air Remote 901031 – 1 шт.
  • Параболический глубокий зонт 104 см белый на отражение Fotokvant U-104W Para – 2 шт.
  • Стойка для освещения Falcon Eyes L-2900ST – 2 шт.

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