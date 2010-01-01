Profoto D2 500/500 Air TTL kit (901016) комплект студийных осветителей 2 шт.

Импульсный моноблок Profoto D2 500 Air TTL мощностью 500 Дж имеет длительностью импульса 1/63 000 с. Скорость съемки 20 импульсов в секунду. Есть так же режим высокоскоростной синхронизации, что дает возможность снимать со скоростью срабатывания затвора 1/8000 секунды.
Характеристики моноблока:
- байонет – profoto
- ведущее число – 45 8/10 при 2м ISO100 с рефлектором profoto magnum
- время перезарядки max мощность, с – 0,06
- время перезарядки min мощность, с – 0,03
- глубина регулировки – 1/1-1/10
- длина импульса t 0.5 с – 1/2600–1/17000
- индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
- охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
- пилотный свет – галоген 300 вт/G 6,35
- режимы работы пилотного света – выкл., любая мощность в пределах 1/1-1/64 (устанавливается вручную), пропорционально
- сброс энергии – автоматический
- синхронизация – встроенные функции радиосинхронизация profoto air
- энергия вспышки, Дж – 500
- размер, см – 13х18х31
- вес, кг – 3