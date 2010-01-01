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Profoto D2 500/500 Air TTL kit (901016) комплект студийных осветителей 2 шт.
Profoto D2 500/500 Air TTL kit (901016) комплект студийных осветителей 2 шт.
Profoto D2 500/500 Air TTL kit (901016) комплект студийных осветителей 2 шт.

Profoto D2 500/500 Air TTL kit (901016) комплект студийных осветителей 2 шт.

Profoto
Артикул: NVF-7830

Profoto D2 500/500 Air TTL kit (901016) – комплект студийных осветителей, состоящий из двух моноблоков Profoto D2 500 Air TTL мощностью 500 Дж.

Комплект упакован в удобную сумку для хранения и транспортировки.

Описание

Импульсный моноблок Profoto D2 500 Air TTL мощностью 500 Дж имеет длительностью импульса 1/63 000 с. Скорость съемки 20 импульсов в секунду. Есть так же режим высокоскоростной синхронизации, что дает возможность снимать со скоростью срабатывания затвора 1/8000 секунды.

Характеристики моноблока:

  • байонет – profoto
  • ведущее число – 45 8/10 при 2м ISO100 с рефлектором profoto magnum
  • время перезарядки max мощность, с – 0,06
  • время перезарядки min мощность, с – 0,03
  • глубина регулировки – 1/1-1/10
  • длина импульса t 0.5 с – 1/2600–1/17000
  • индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
  • охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
  • пилотный свет – галоген 300 вт/G 6,35
  • режимы работы пилотного света – выкл., любая мощность в пределах 1/1-1/64 (устанавливается вручную), пропорционально
  • сброс энергии – автоматический
  • синхронизация – встроенные функции радиосинхронизация profoto air
  • энергия вспышки, Дж – 500
  • размер, см – 13х18х31
  • вес, кг – 3


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