Hensel Integra Mini 1200 Kit (7048380) комплект осветительного оборудования

Моноблок оснащен большим семисегментным индикатором рабочего состояния. Цифровые вращающиеся выключатели с выемкой и без ограничителя. Активное охлаждение осуществляется, благодаря чрезвычайно тихому вентилятору.Характеристики:
- металлический корпус со встроенным наклонным держателем и зажимом для зонта;
- возможность использования в электрических сетях с различным напряжением (110–240 V)
- синхронный разъем для стандартного кабеля 6,3 мм
- кнопка теста для ручного тестирования срабатывания вспышки
- термоконтроль работы электроники