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Hensel Integra Mini 1200 Kit (7048380) комплект осветительного оборудования

Hensel Integra Mini 1200 Kit (7048380) комплект осветительного оборудования

Hensel
Артикул: NVF-2087

Hensel Integra Mini 1200 Kit (7048380) – комплект на базе двух моноблоков Integra Mini мощностью 600 Дж каждый.

В комплекте синхрокабель и удобный, прочный кофр на колесах для транспортировки. Галогенная лампа Osram 64516 300 Ватт.

Описание

Моноблок оснащен большим семисегментным индикатором рабочего состояния. Цифровые вращающиеся выключатели с выемкой и без ограничителя. Активное охлаждение осуществляется, благодаря чрезвычайно тихому вентилятору.

Характеристики: 
  • металлический корпус со встроенным наклонным держателем и зажимом для зонта;
  • возможность использования в электрических сетях с различным напряжением (110–240 V)
  • синхронный разъем для стандартного кабеля 6,3 мм
  • кнопка теста для ручного тестирования срабатывания вспышки
  • термоконтроль работы электроники

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