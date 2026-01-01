Godox DP300II-C комплект студийного оборудования

Описание

Godox DP300II - моноблок с мощностью импульса 300 Дж, байонетом Bowens и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Цветовая температура 5600 К, время перезарядки от 0,3 до 1,2 с, длительность импульса от 1/800 до 1/2000 с. Мощность регулируется от 1/16 до 1/1 (5 стопов, 40 шагов). Пилотная лампа мощностью 150 Вт имеет три режима работы.

Стойка-тренога Godox 303 с пружинной амортизацией. Максимальная рабочая высота составляет 260 см, размер в сложенном виде 97 см, нагрузка до 8 кг, крепежный адаптер-шпигот 5/8" несъемный. Три секции надежно фиксируются по высоте винтовыми зажимами. Пружинный амортизатор обеспечивает сохранность установленного оборудования от повреждения при непреднамеренном сложении стойки.

Софтбокс Godox SB-BW80120. Размер - 80х120 см, байонет Bowens, софтбокс предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней.

Фотозонт Godox UB-004 101 см белый/черный. Диаметр - 101 см. Простой и легкий модификатор света, который хорошо подходит для портретной съемки и предметной фотосъемки. Черный снаружи и белый внутри - белое покрытие позволяет получить контролируемый и направленный равномерный свет и мягкие тени. Не искажает цветовую температуру источника света.

Шторки с набором фильтров Godox BD-04. Набор включает в себя: шторки для регулировки формы светового потока, съемные соты для получения более плотного луча и цветные фильтры (желтый, красный, синий и зеленый) для создания креативных цветовых эффектов. Шторки BD-04 устанавливаются на стандартный 7-дюймовый рефлектор.

Рефлектор Godox RFT7 - семидюймовый рефлектор с креплением Bowens, позволяет использование с фотозонтами.

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров.

Система радиосинхронизации Godox XT-16 состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Кнопка Тест на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Передатчик питается от двух батарей типа АА. Приемник подключается к вспышке через USB-разъем и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. В конструкции реализована защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Сумка Godox CB-01. Вместительная сумка на колесах, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Изготовлена из качественного плотного износоустойчивого полиэстера, закрывается на застежку-молнию. Сумка оснащена крепкими ручками для переноски, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке. Два колеса на основании, удобная ручка для перевозки обеспечивают максимальное удобство при использовании. Отделение сумки с усиленным жестким основанием оборудовано переставляемыми перегородками для организации внутреннего пространства. Внутри предусмотрен большой карман для необходимых аксессуаров.