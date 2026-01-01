Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования

Артикул: DAN-8473

Godox AD100Pro Three - комплект на основе компактных вспышек AD100Pro, который представляет собой портативное, легкое и мощное световое решение.

Помимо вспышек, каждый комплект включает комплект светоформирующих насадок AK-R1, серебристый зонт, полупрозрачный зонт, адаптер S2 для крепления насадок Bowens и прочный рюкзак. Используя этот комплект, можно развернуть мобильную студию в любое время и в любом месте.