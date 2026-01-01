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Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования
Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования
Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования
Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования
Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования
Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования
Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования
Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования
Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования

Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования

Godox
Артикул: DAN-8473

Godox AD100Pro Three - комплект на основе компактных вспышек AD100Pro, который представляет собой портативное, легкое и мощное световое решение.

Помимо вспышек, каждый комплект включает комплект светоформирующих насадок AK-R1, серебристый зонт, полупрозрачный зонт, адаптер S2 для крепления насадок Bowens и прочный рюкзак. Используя этот комплект, можно развернуть мобильную студию в любое время и в любом месте.

Описание

Характеристики:

  • Мощность вспышки: 100Дж
  • Регулировка мощности: 1/256…1/1 (9 шагов)
  • Длительность задержки вспышки: 0,01…30 сек
  • Цветовая температура: 5800±200К
  • Пилотный свет LED: 1,8Вт, 10 уровней
  • Способы запуска синхрокабель: 3.5 мм, беспроводной порт управления
  • Дальность радиоуправления: до 100 м
  • Источник питания: литиевый аккумулятор (7.2В/2600мАч, совместимый с V1)
  • Количество импульсов на полной мощности: 360
  • Время перезарядки: 0.01-1.5 с
  • Индикатор заряда батареи: есть
  • Энергосбережение автоматическое отключение: примерно через 30 минут бездействия
  • Время полной зарядки аккумулятора: около 3.5 часов

Комплектация

  • Вспышка Godox AD100Pro — 3 шт
  • USB кабель — 3 шт
  • AD-E2 Адаптер — 3 шт
  • Зарядное устройство — 3 шт
  • Аккумулятор — 3 шт
  • AK-R1 Набор насадок — 1 шт
  • S2 Адаптер — 1 шт
  • СВ20 рюкзак (48x33x21 см ) — 1 шт
  • UBL-085T фотозонт с черной крышкой — 1 шт
  • UBL-085S фотозонт с рассеивателем — 1шт

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