Godox AD100Pro Three KIT комплект студийного оборудования

Характеристики:
- Мощность вспышки: 100Дж
- Регулировка мощности: 1/256…1/1 (9 шагов)
- Длительность задержки вспышки: 0,01…30 сек
- Цветовая температура: 5800±200К
- Пилотный свет LED: 1,8Вт, 10 уровней
- Способы запуска синхрокабель: 3.5 мм, беспроводной порт управления
- Дальность радиоуправления: до 100 м
- Источник питания: литиевый аккумулятор (7.2В/2600мАч, совместимый с V1)
- Количество импульсов на полной мощности: 360
- Время перезарядки: 0.01-1.5 с
- Индикатор заряда батареи: есть
- Энергосбережение автоматическое отключение: примерно через 30 минут бездействия
- Время полной зарядки аккумулятора: около 3.5 часов