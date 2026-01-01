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FST Softbox-1 KIT комплект света с софтбоксами 50x70 см

FST Softbox-1 KIT комплект света с софтбоксами 50x70 см

FST
Артикул: DAN-8728

FST Softbox-1 KIT комплект света с софтбоксами 50x70 см.

Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST E-180 мощностью 180 Дж каждая. В комплект входят 2 софбокса 50x70 см в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены студийные стойки. Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов.

Описание

Комплектация:

  • FST SB-030 софтбокс 50x70 см - 2шт
  • FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором - 2шт
  • FST LS-220 стойка студийная 220 см - 2шт

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