Комплектация:
- FST SB-030 софтбокс 50x70 см - 2шт
- FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором - 2шт
- FST LS-220 стойка студийная 220 см - 2шт
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST Softbox-1 KIT комплект света с софтбоксами 50x70 см.
Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST E-180 мощностью 180 Дж каждая. В комплект входят 2 софбокса 50x70 см в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены студийные стойки. Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов.
Комплектация:
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Фон бумажный Vibrantone VBRT1107 Steel Grey 07, размер - 1,35x6 м, цвет - стальной.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
Фон складной Raylab RL-BC06 150*200см белый предназначен для фото и видеосъемкик людей или предметов. Белый цвет — один из самых популярных фонов при портретной и предметной съемке. Главной особенностью RL-BC06 является его конструкция: фон можно установить в рабочее (вертикальное) положение всего за 10 секунд.