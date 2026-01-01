FST Softbox-1 KIT комплект света с софтбоксами 50x70 см.

Арт. DAN-7717

Фон складной Raylab RL-BC06 150*200см белый предназначен для фото и видеосъемкик людей или предметов. Белый цвет — один из самых популярных фонов при портретной и предметной съемке. Главной особенностью RL-BC06 является его конструкция: фон можно установить в рабочее (вертикальное) положение всего за 10 секунд.