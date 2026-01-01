FST F-400 Novel KIT комплект импульсного света

Комплект студийного импульсного света FST F-400 Novel Kit состоит из трех импульсных моноблоков FST F-400, двух софтбоксов FST SB-030 60x90 см, трех студийных стоек FST LS-220 высотой 220 см, рефлектора с байонетом Bowens, просветного зонта FST UT-80 диаметром 80 см и сумки для транспортировки.
Общая мощность импульса FST F-400 Novel Kit составляет 1200 Дж.
Характеристики:
- питание – 220-240 В /50 Гц
- ведущее число- 65 ,
- устройства синхронизации и управления - фотоэлемент, синхрокабель
- пилотный свет - 150 Вт
- напряжение синхронизации - DC 5 В
- цветовая температура - 5600 ± 100K
- регулировка мощности - плавная регулировка 1/1-1/32
- защита от перегрева - есть
- мощность, Дж - 400
- байонет - Bowens