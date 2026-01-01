FST F-400 Novel KIT комплект импульсного света

Арт. DAN-9785

Поддерживает ручной запуск и дистанционное управление с помощью YN560-TX и YN560IV, беспроводное групповое управление с помощью триггеров RF-605 и базовую синхронизацию с радиосинхронизаторами RF-603 и RF-603 II. Как и другие модели Yongnuo, YN685 II имеет GN60 (на 200 мм), HSS, диапазон масштабирования от 20 мм (14 мм с включенным выдвижным диффузором) до 200 мм и время перезарядки 2 секунды.