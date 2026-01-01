FST E-250 Novel KIT комплект импульсного света

Комплект студийного импульсного света FST E-250 Novel Kit состоит из трех импульсных моноблоков FST E-250, двух софтбоксов FST SB-030 50x70 см, трех студийных стоек FST LS-220 высотой 220 см, рефлектора с байонетом Bowens, просветного зонта FST UT-80 диаметром 80 см и сумки для транспортировки.
Общая мощность импульса FST E-250 Novel Kit составляет 750 Дж.
Характеристики:
- питание – 220-240 В /50 Гц
- ведущее число- 52
- устройства синхронизации и управления - фотоэлемент, синхрокабель, кнопка Тест
- пилотный свет - 50 Вт (max 100 Вт), плавная регулировка
- цоколь лампы - G6.35
- цветовая температура - 5600 ± 100K
- регулировка мощности - плавная регулировка 1/1-1/32
- время перезарядки, с - 0,2-1,8
- мощность, Дж - 250
- байонет - Bowens