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FST E-180 Softbox KIT комплект импульсного света

FST E-180 Softbox KIT комплект импульсного света

FST
Артикул: DAN-1108

FST E-180 Softbox KIT - комплект импульсного света, состоящий из двух осветителей общей мощностью 360 Дж.

Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.

Описание

В комплекте два софтбокса FST SB-030 50x70 см и два моноблока FST E-180 суммарной мощностью 360 ДЖ. Моноблоки FST E-180 комплектуются стандартными рефлекторами Bowens (с отверстием для зонта).

Корпус осветителя изготовлен из негорючей пластмассы. Панель управления расположена сзади. Имеет тумблер "сеть", отключение ловушки для света, отключение сигнала "бипера", переключатель мощности "пилота", клавишу Test для ручной проверки работы вспышки, предохранитель, аналоговую ручку выбора силы импульса, вход джек для разъема синхронизатора диаметром 3,5 мм, фишку для питающего кабеля, индикатор готовности.

Характеристики:

  • питание – 220-240 В /50 Гц
  • тип предохранителя - 5A ,
  • устройства синхронизации и управления - светоловушка и синхроразъем Jack 3,5
  • пилотный свет - 50 Вт (max 100 Вт), плавная регулировка
  • цоколь лампы - G6.35
  • цветовая температура - 5600 ± 100K
  • регулировка мощности - плавная регулировка 1/32 до 1/1, 6 f-stop
  • время перезарядки, с - 0,2-1,5
  • длительность импульса - 1/800 - 1/1200
  • мощность, Дж - 180
  • вес, кг - 1
  • байонет - Bowens

Комплектация

  • FST E-180 вспышка студийная - 2 шт.
  • FST SB-030 софтбокс 50x70 см - 2 шт.
  • FST LS-220 стойки, высота до 220 см - 2 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.


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