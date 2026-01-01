FST E-180 Softbox KIT комплект импульсного света

Описание

В комплекте два софтбокса FST SB-030 50x70 см и два моноблока FST E-180 суммарной мощностью 360 ДЖ. Моноблоки FST E-180 комплектуются стандартными рефлекторами Bowens (с отверстием для зонта).

Корпус осветителя изготовлен из негорючей пластмассы. Панель управления расположена сзади. Имеет тумблер "сеть", отключение ловушки для света, отключение сигнала "бипера", переключатель мощности "пилота", клавишу Test для ручной проверки работы вспышки, предохранитель, аналоговую ручку выбора силы импульса, вход джек для разъема синхронизатора диаметром 3,5 мм, фишку для питающего кабеля, индикатор готовности.

Характеристики: