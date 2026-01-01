Fotokvant table kit Hensel Integra 500 Plus комплект импульсного освещения

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель Hensel Integra 500 Plus подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.

Характеристики моноблока:

время перезарядки до 1/1 – 2,2 c

перезарядка до 1/16 – 0,5 с

длительность импульса вспышки t=0,5 (11 энергии) – 1/1600 с

длительность импульса вспышки t=0,1 (11 энергии) – 1/500 с

диафрагма при 1 м (2 м) 100 ASA, t=160 – f64,7 (f32,7)

регулировка пилотного света – выключен/полный/пропорциональный/автопонижение

пилотная лампа – 300 Вт/G 6,35

габариты (ДхШхВ), см – 33х15х23

вес , кг – 2,87

Легкий стрипбокс Fotokvant SB-30120HE размером 30х120 см с адаптером Hensel. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения.

Рефлектор для светильников Fotokvant RF-18HE с байонетом Hensel, имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Рефлектор изготовлен из алюминиевого сплава. Байонетная часть имеет большую толщину стенки. Внутренняя сторона с чешуйчатым отражающим слоем идеально распределяет световой поток.

Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются трех цветов: красный и два тона зеленого. Шторки предназначены для ограничения светового потока. Крепятся на рефлектор диаметром 18 см.

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки: