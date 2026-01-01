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Fotokvant iconic basic kit Hensel Integra 500 Plus комплект импульсного освещения

Fotokvant iconic basic kit Hensel Integra 500 Plus комплект импульсного освещения

Fotokvant
Артикул: DAN-2779

Комплект импульсного освещения Fotokvant iconic basic kit Hensel Integra 500 Plus.

Комплект импульсного света на базе двух вспышек Hensel Integra 500 Plus мощностью 500 Дж каждая. В комплект входят также софтбокс Fotokvant SB-80120HE размером 80х120 см с адаптером Hensel и белый софтрефлектор Fotokvant SR-550W-HE с сотами Fotokvant GRID55 в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены две студийные стойки Fotokvant LS-2600B для тяжелого оборудования.

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель Hensel Integra 500 Plus подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п. 

Характеристики моноблока:
  • время перезарядки до 1/1 – 2,2 c
  • перезарядка до 1/16 – 0,5 с
  • длительность импульса вспышки t=0,5 (11 энергии) – 1/1600 с
  • длительность импульса вспышки t=0,1 (11 энергии) – 1/500 с
  • диафрагма при 1 м (2 м) 100 ASA, t=160 – f64,7 (f32,7)
  • регулировка пилотного света – выключен/полный/пропорциональный/автопонижение
  • пилотная лампа – 300 Вт/G 6,35
  • габариты (ДхШхВ), см – 33х15х23
  • вес, кг – 2,87

Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс Fotokvant SB-80120HE размером 80х120 см с адаптером Hensel. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см Fotokvant SR-550W-HE с адаптером Hensel. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Hensel. Для управления световым потоком в комплект добавлена сотовая насадка Fotokvant GRID55 для софтрефлектора. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки:

  • диаметр ног стойки под колеса, мм - 22
  • максимальная нагрузка, кг - 7
  • максимальная высота - 260 см
  • минимальная высота - 120 см
  • длина в сложенном состоянии - 101 см
  • трехколенное сложение, диаметр труб - 25, 30, 35 мм
  • вес - 2,3 кг
  • диаметр окружности основания - 120 см

Комплектация

  • Hensel Integra 500 Plus импульсный моноблок - 2 шт.
  • Fotokvant SB-80120HE софтбокс 80х120 см с адаптером Hensel - 1 шт.
  • Fotokvant SR-550W-HE софтрефлектор белый 55 - 1 шт.
  • Fotokvant GRID55 соты для софтрефлектора 55 см - 1 шт.
  • Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования - 2 шт.

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