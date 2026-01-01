Fotokvant iconic basic kit Hensel Integra 500 Plus комплект импульсного освещения

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель Hensel Integra 500 Plus подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.

Характеристики моноблока:

время перезарядки до 1/1 – 2,2 c

перезарядка до 1/16 – 0,5 с

длительность импульса вспышки t=0,5 (11 энергии) – 1/1600 с

длительность импульса вспышки t=0,1 (11 энергии) – 1/500 с

диафрагма при 1 м (2 м) 100 ASA, t=160 – f64,7 (f32,7)

регулировка пилотного света – выключен/полный/пропорциональный/автопонижение

пилотная лампа – 300 Вт/G 6,35

габариты (ДхШхВ), см – 33х15х23

вес , кг – 2,87

Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс Fotokvant SB-80120HE размером 80х120 см с адаптером Hensel. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см Fotokvant SR-550W-HE с адаптером Hensel. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Hensel. Для управления световым потоком в комплект добавлена сотовая насадка Fotokvant GRID55 для софтрефлектора. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки: