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Falcon Eyes UltimaKit 2400SL-SB комплект студийного оборудования
Falcon Eyes UltimaKit 2400SL-SB комплект студийного оборудования

Falcon Eyes UltimaKit 2400SL-SB комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6490

Falcon Eyes UltimaKit 2400SL-SB – базовый комплект студийного оборудования для студийной портретной и предметной съемки. Общая мощность вспышек комплекта – 800 Дж (две вспышки Ultima SL-400 BW, байонет Bowens, пилотный свет), две стойки 2м, два софтбокса 60х90, синхрокабель. Для удобства хранения и транспортировки комплект упакован в сумку.

Описание

Комплект как нельзя лучше подойдет для применения во всех видах павильонных фотосъемок: съемка для документов, рекламная, предметная, портретная, художественная и другие виды съемок. Может быть использован, как в домашней, так и профессиональной студии. Благодаря универсальному байонету Bowens, комплект можно дополнить различными светоформирующими насадками.

Два импульсных осветителя (мощностью 400 Дж каждый) и два софтбокса дают возможность составить основу первой студии и дополнить уже имеющийся комплект оборудования. Компактные осветители легко транспортировать на съемку и перемещать по съемочной площадке при изменении световой схемы. Главное преимущество импульсного света – большая мощность при низком энергопотреблении и тепловыделении. Встроенный пилотный свет поможет контролировать свето-теневой рисунок.

Одним из главных преимуществ вспышек Falcon Eyes Ultima SL-400 BW является возможность использования пульта дистанционного управления параметрами моноблока: регулировка мощности импульса и мощности пилотного света, объединение моноблоков в группы, вкл/выкл звуковой индикации, вкл/выкл моноблока, тестовое срабатывание.

Два софтбокса, размером 60х90 см, формируют мягкий направленный свет. Закрытая конструкция софтбокса, отражающие серебристые стенки внутри и белая рассеивающая панель обеспечивают эффективный результат без паразитных отражений.

Прочная сумка позволит уместить весь комплект, стенки и перегородки с поролоновыми вставками служат для защиты оборудования от возможного повреждения при перевозке. Общий вес комплекта с сумкой – 11,3 кг.

Комплектация

  • Моноблок Falcon Eyes Ultima SL-400 BW – 2 шт.
  • Стойка L-2000 (200 см) – 2 шт.
  • Софтбокс SB-BW 60х90 см с чехлом –   2 шт.
  • Сумка SKB 15 (77х28х27 см) – 1 шт.
  • Синхрокабель, 3м – 1 шт.

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