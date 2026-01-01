Falcon Eyes UltimaKit 2400SL-SB комплект студийного оборудования

Описание

Комплект как нельзя лучше подойдет для применения во всех видах павильонных фотосъемок: съемка для документов, рекламная, предметная, портретная, художественная и другие виды съемок. Может быть использован, как в домашней, так и профессиональной студии. Благодаря универсальному байонету Bowens, комплект можно дополнить различными светоформирующими насадками.

Два импульсных осветителя (мощностью 400 Дж каждый) и два софтбокса дают возможность составить основу первой студии и дополнить уже имеющийся комплект оборудования. Компактные осветители легко транспортировать на съемку и перемещать по съемочной площадке при изменении световой схемы. Главное преимущество импульсного света – большая мощность при низком энергопотреблении и тепловыделении. Встроенный пилотный свет поможет контролировать свето-теневой рисунок.

Одним из главных преимуществ вспышек Falcon Eyes Ultima SL-400 BW является возможность использования пульта дистанционного управления параметрами моноблока: регулировка мощности импульса и мощности пилотного света, объединение моноблоков в группы, вкл/выкл звуковой индикации, вкл/выкл моноблока, тестовое срабатывание.

Два софтбокса, размером 60х90 см, формируют мягкий направленный свет. Закрытая конструкция софтбокса, отражающие серебристые стенки внутри и белая рассеивающая панель обеспечивают эффективный результат без паразитных отражений.

Прочная сумка позволит уместить весь комплект, стенки и перегородки с поролоновыми вставками служат для защиты оборудования от возможного повреждения при перевозке. Общий вес комплекта с сумкой – 11,3 кг.