Falcon-Eyes MDK-248MU комплект для предметной съемки

Характеристики лампы MDK-248MU:
- ведущее число – 28 м (ISO 100)
- время перезарядки – 3 c
- длительность вспышки – 1/500–1/800 с
- выходная мощность – 48 Дж
- регулировка – нет
- цветовая температура 5600–5800 К
- питание 180-250В/50 Гц
- масса 0,25 кг
Характеристики стойки:
- максимальная высота, см – 200
- минимальная высота, см – 85
- длина в сложенном состоянии, см – 71
- размах треноги (S), см – 66
- максимальная нагрузка, кг – 2
- диаметр ножек, мм – 16
- диаметр секций, мм – 17/20/23
- Крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
- установка адаптера горизонтально – нет
- резьба, дюйм – 1/4
- вес стойки, кг – 0,8