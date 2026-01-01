Falcon-Eyes MDK-248MU комплект для предметной съемки

Артикул: NVF-3243

Falcon-Eyes MDK-248MU – комплект света на основе двух ламп-вспышек SS-48MU. В комплект входит удобный фотобокс, который легко складывается в небольшой кейс. С его помощью возможна съемка предметов с отражающей поверхностью. С данным комплектом будет удобно работать и начинающим осваивать предметную съемку фотографам, и профессионалам на выездных фотосессиях.