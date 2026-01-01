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Falcon-Eyes MDK-248MU комплект для предметной съемки

Falcon-Eyes MDK-248MU комплект для предметной съемки

Falcon Eyes
Артикул: NVF-3243

Falcon-Eyes MDK-248MU – комплект света на основе двух ламп-вспышек SS-48MU. В комплект входит удобный фотобокс, который легко складывается в небольшой кейс. С его помощью возможна съемка предметов с отражающей поверхностью. С данным комплектом будет удобно работать и начинающим осваивать предметную съемку фотографам, и профессионалам на выездных фотосессиях.

Описание

Характеристики лампы MDK-248MU:

  • ведущее число – 28 м (ISO 100)
  • время перезарядки – 3 c
  • длительность вспышки – 1/500–1/800 с
  • выходная мощность – 48 Дж
  • регулировка – нет
  • цветовая температура 5600–5800 К
  • питание 180-250В/50 Гц
  • масса 0,25 кг

Характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • Крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8

 

Комплектация

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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1 280 ₽
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