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Elinchrom Umbrella BRX 250/250 (20748,2) комплект

Elinchrom Umbrella BRX 250/250 (20748,2) комплект

Elinchrom
Артикул: NVF-7675

Elinchrom Umbrella BRX 250/250 (20748,2) – комплект студийного света профессионального уровня включает в себя все самое необходимое для работы как в студии, так и на выезде. 

Описание

Профессиональные моноблоки Elinchrom BRX 250 сочетают в себе передовые технологии, а встроенный во вспышку радиоприемник позволяет синхронизировать моноблок с камерой и управлять мощностью через радиосинхронизатор EL-SkyPort Transmitter Plus включенный в комплект. В комплект включены два зонта – серебряный на отражение и белый на просвет. Весь комплект студийного оборудования удобно размещается в двух компактных кофрах и весит 11 кг.

Характеристики:

  • энергия импульса, Дж – 250
  • напряжение питания – 90-260V 50Гц
  • ведущее число: 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. – 64
  • диапазон регулировки, Дж – 16-250
  • глубина регулировки мощности – 1/1 до 1/16 5 f-stops
  • время перезарядки min/max (230V), с – 0,29-0,73
  • цветовая температура, К – 5500
  • длительность импульса (t=0,5), с – 1/2762
  • стабилизация напряжения – ± 0,5%
  • мощность лампы-пилота, Вт – 100 (E27)
  • напряжения на синхроконтактах – 5V
  • радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
  • габариты, см – 26x14x19
  • вес, кг – 1,85

Комплектация

  • Моноблок Elinchrom BRX 250 (250 Дж) – 2 шт.
  • Рефлектор 90° 16 см – 2 шт.
  • Зонт серебряный на отражение 85 см – 1 шт.
  • Зонт белый просветной 85 см – 1 шт.
  • Полупрозрачный дефлектор – 1 шт.
  • Кофр полужесткий для двух моноблоков – 1 шт.
  • Защитный колпак для моноблока – 2 шт.
  • Комплект стоек 88-235 см (2 шт.) в кофре – 1 шт.
  • Радиосинхронизатор EL-Skyport Transmitter Plus – 2 шт.
  • Синхрокабель 5 м – 1 шт.

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