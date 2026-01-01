Elinchrom Umbrella BRX 250/250 (20748,2) комплект

Описание

Профессиональные моноблоки Elinchrom BRX 250 сочетают в себе передовые технологии, а встроенный во вспышку радиоприемник позволяет синхронизировать моноблок с камерой и управлять мощностью через радиосинхронизатор EL-SkyPort Transmitter Plus включенный в комплект. В комплект включены два зонта – серебряный на отражение и белый на просвет. Весь комплект студийного оборудования удобно размещается в двух компактных кофрах и весит 11 кг.

Характеристики: