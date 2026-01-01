Elinchrom Umbrella BRX 250/250 (20748,2) комплект

Профессиональные моноблоки Elinchrom BRX 250 сочетают в себе передовые технологии, а встроенный во вспышку радиоприемник позволяет синхронизировать моноблок с камерой и управлять мощностью через радиосинхронизатор EL-SkyPort Transmitter Plus включенный в комплект. В комплект включены два зонта – серебряный на отражение и белый на просвет. Весь комплект студийного оборудования удобно размещается в двух компактных кофрах и весит 11 кг.
Характеристики:
- энергия импульса, Дж – 250
- напряжение питания – 90-260V 50Гц
- ведущее число: 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. – 64
- диапазон регулировки, Дж – 16-250
- глубина регулировки мощности – 1/1 до 1/16 5 f-stops
- время перезарядки min/max (230V), с – 0,29-0,73
- цветовая температура, К – 5500
- длительность импульса (t=0,5), с – 1/2762
- стабилизация напряжения – ± 0,5%
- мощность лампы-пилота, Вт – 100 (E27)
- напряжения на синхроконтактах – 5V
- радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
- габариты, см – 26x14x19
- вес, кг – 1,85