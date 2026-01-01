Elinchrom ELC Pro HD 500/500 To Go (20677) комплект

Прибор перезаряжается за 0,6 секунды на максимальной мощности. Имеет режимы стробирования, синхронизации по передней или задней шторке, съемка серией до 20 кадров в секунду.
Характеристики:
- энергия импульса, Дж – 500
- напряжение питания, В – multivoltage, 90-265
- ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.) – 64,8
- диапазон регулировки, Дж – 8-500
- глубина регулировки мощности – 7 f-stops, шаг 1/10
- время перезарядки, с – min/max (230V) 0,05-0,6
- длительность импульса, кратчайшая (t=0,5), с – 1/5000
- стабилизация напряжения – ± 0,1%
- мощность лампы-пилота, Вт – 300 GX 6.35
- напряжения на синхроконтактах, В –5
- охлаждение – принудительное
- габариты, см – 31,5х14х21
- вес, кг – 2,35