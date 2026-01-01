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Elinchrom ELC Pro HD 500/500 To Go (20677) комплект

Elinchrom ELC Pro HD 500/500 To Go (20677) комплект

Elinchrom
Артикул: DAN-7642

Elinchrom ELC Pro HD 500/500 To Go (20677) – комплект импульсного света Hi End уровня. Имеет встроенную систему полного радиоуправления.

Описание

Прибор перезаряжается за 0,6 секунды на максимальной мощности. Имеет режимы стробирования, синхронизации по передней или задней шторке, съемка серией до 20 кадров в секунду.

Характеристики:

  • энергия импульса, Дж – 500
  • напряжение питания, В – multivoltage, 90-265
  • ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.) – 64,8
  • диапазон регулировки, Дж – 8-500 
  • глубина регулировки мощности – 7 f-stops, шаг 1/10
  • время перезарядки, с – min/max (230V) 0,05-0,6
  • длительность импульса, кратчайшая (t=0,5), с – 1/5000
  • стабилизация напряжения – ± 0,1%
  • мощность лампы-пилота, Вт – 300 GX 6.35
  • напряжения на синхроконтактах, В –5
  • охлаждение – принудительное
  • габариты, см – 31,5х14х21
  • вес, кг – 2,35

Комплектация

  • Моноблок Elinchrom ELC Pro HD 500 – 2 шт.    
  • Рефлектор Elinchrom 16 см, 90º – 2 шт.
  • Сетевой кабель – 2 шт.
  • Прозрачный пайрекс – 2 шт.
  • Защитный колпак для моноблока – 2 шт.
  • Импульсная лампа для моноблока Elinchrom ELC Pro HD – 2 шт.
  • Пилотная лампа 300 Вт, G6.35 – 2 шт.
  • Сумка для моноблоков Elinchrom – 1 шт.
  • Радиопередатчик Elinchrom Skyport Transmitter Plus – 1 шт.

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6 290 ₽
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