Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR комплект импульсного света 2х500 Дж

Артикул: NVF-9655

Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR - комплект импульсного света на базе двух моноблоков мощностью 500 Дж.

Моноблоки Bowens XMТ 500 - мобильные моноблоки нового поколения от Bowens. Их максимальная сумарная мощность - 1000 Дж.

В комплект импульсного осветительного оборудования, также входят осветительные стойки, два акумулятора, Зарядное устройство, импульсные и пилотные лампы. Для удобной транспортировки предусмотрен кофр на колесах.

Угол наклона моноблока легко изменяется благодаря уникальной конструкции, а предусмотренное складное крепление для стойки очень удобно для транспортировки и хранения.