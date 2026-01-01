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Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR комплект импульсного света 2х500 Дж
Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR комплект импульсного света 2х500 Дж
Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR комплект импульсного света 2х500 Дж
Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR комплект импульсного света 2х500 Дж
Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR комплект импульсного света 2х500 Дж
Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR комплект импульсного света 2х500 Дж
Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR комплект импульсного света 2х500 Дж

Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR комплект импульсного света 2х500 Дж

Bowens
Артикул: NVF-9655

Bowens XMT HEAD LOCATION KIT BW-5430EUR - комплект импульсного света на базе двух моноблоков мощностью 500 Дж.

Моноблоки Bowens XMТ 500 - мобильные моноблоки нового поколения от Bowens. Их максимальная сумарная мощность - 1000 Дж.

В комплект импульсного осветительного оборудования, также входят осветительные стойки, два акумулятора, Зарядное устройство, импульсные и пилотные лампы. Для удобной транспортировки предусмотрен кофр на колесах.

Угол наклона моноблока легко изменяется благодаря уникальной конструкции, а предусмотренное складное крепление для стойки очень удобно для транспортировки и хранения.

Описание

Характеристики:

  • мощность, Дж - 500
  • диапазон мощности (f-stop) - 9
  • диапазон мощности (Вт) - 2 - 500
  • регулировка мощности - с шагом 1/3 ступени
  • время перезарядки, с – 0,01 – 2
  • согласованность вспышка-вспышка (f-stop) - +-0,05
  • TTL FEC - нет
  • аккумулятор - Li-Ion

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