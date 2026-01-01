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Bowens XMS STUDIO KIT BW-5350EUR комплект импульсного света 2х1000 Дж
Bowens XMS STUDIO KIT BW-5350EUR комплект импульсного света 2х1000 Дж
Bowens XMS STUDIO KIT BW-5350EUR комплект импульсного света 2х1000 Дж
Bowens XMS STUDIO KIT BW-5350EUR комплект импульсного света 2х1000 Дж
Bowens XMS STUDIO KIT BW-5350EUR комплект импульсного света 2х1000 Дж

Bowens XMS STUDIO KIT BW-5350EUR комплект импульсного света 2х1000 Дж

Bowens
Артикул: NVF-9654

Bowens XMS STUDIO KIT BW-5350EUR - комплект импульсного света на базе двух моноблоков мощностью 1000 Дж.

Моноблоки Bowens XMS 1000, полностью цифровые устройства, что обеспечивает максимально точную настройку мощности вспышки и температуры цвета.

В комплект импульсного осветительного оборудования, также входят осветительные стойки, софт-бокс 100х100 см, комбинированный зонт 115 см, устройство радио-управления и запуска вспышек XMSR. Приборы комплектуются кабелями питания, импульсными и пилотными лампами. Для удобной транспортировки предусмотрен кофр на колесах.

Описание

Интуитивно понятная цифровая панель моноблока обеспечивает быстрое, простое и точное управление. Поворотный переключатель регулирует мощность осветителя с шагом 1/10-ступени или 1 ступень.Для управления освещением приборов серия XMS применяется пульт радио-управления и дистанционного запуска XMSR (2,4 ГГц), обеспечивающий фотографу возможность произвести все необходимые корректировки, находясь у камеры.Моноблоки работают от любой сети 100-230 В.

Угол наклона моноблока легко изменяется благодаря уникальной конструкции, а предусмотренное складное крепление для стойки очень удобно для транспортировки и хранения.

Максимальная сумарная мощность - 2000 Дж.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 1000 Вт
  • регулировка мощности - с шагом 1/10 ступени
  • режимы пилотного света -  да
  • цифровой дисплей - да
  • индикация готовности - звуковой сигнал
  • совместимость с картами Pulsar -   нет
  • работа в сети 110 В - да
  • цветовая температура – 5600 К
  • автономное питание от Travelpak - нет

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