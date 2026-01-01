Bowens XMS STUDIO KIT BW-5350EUR комплект импульсного света 2х1000 Дж

Описание

Интуитивно понятная цифровая панель моноблока обеспечивает быстрое, простое и точное управление. Поворотный переключатель регулирует мощность осветителя с шагом 1/10-ступени или 1 ступень.Для управления освещением приборов серия XMS применяется пульт радио-управления и дистанционного запуска XMSR (2,4 ГГц), обеспечивающий фотографу возможность произвести все необходимые корректировки, находясь у камеры.Моноблоки работают от любой сети 100-230 В.

Угол наклона моноблока легко изменяется благодаря уникальной конструкции, а предусмотренное складное крепление для стойки очень удобно для транспортировки и хранения.

Максимальная сумарная мощность - 2000 Дж.

Характеристики: