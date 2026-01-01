Bowens XMS STUDIO KIT BW-5350EUR комплект импульсного света 2х1000 Дж

Интуитивно понятная цифровая панель моноблока обеспечивает быстрое, простое и точное управление. Поворотный переключатель регулирует мощность осветителя с шагом 1/10-ступени или 1 ступень.Для управления освещением приборов серия XMS применяется пульт радио-управления и дистанционного запуска XMSR (2,4 ГГц), обеспечивающий фотографу возможность произвести все необходимые корректировки, находясь у камеры.Моноблоки работают от любой сети 100-230 В.
Угол наклона моноблока легко изменяется благодаря уникальной конструкции, а предусмотренное складное крепление для стойки очень удобно для транспортировки и хранения.
Максимальная сумарная мощность - 2000 Дж.
Характеристики:
- максимальная мощность - 1000 Вт
- регулировка мощности - с шагом 1/10 ступени
- режимы пилотного света - да
- цифровой дисплей - да
- индикация готовности - звуковой сигнал
- совместимость с картами Pulsar - нет
- работа в сети 110 В - да
- цветовая температура – 5600 К
- автономное питание от Travelpak - нет