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Bowens Gemini 500R/500R BW-4805TXEUR комплект света

Bowens Gemini 500R/500R BW-4805TXEUR комплект света

Bowens
Артикул: FTR-450

Bowens Gemini 500R/500R BW-4805TXEUR – это комплект профессиональных осветителей с радиосинхронизацией.

Комплект из двух моноблоков с софтбоксом и зонтом является классическим для английского производителя студийного оборудования Bowens. В комплекте в наличии софтбокс, зонт и удобная сумка, для хранения и переноски всего комплекта. Это базовый комплект с которым можно реализовать множество схем для портретной или предметной съемки.

Описание

Bowens Gemini 500R/500R BW-4805TXEUR комплект света

Комплектация

  • Моноблок Bowens Gemini 500R – 2 шт.
  • Софтбокс 60x80 см – 1 шт.
  • 90-сантиметровый комбинированный зонт – 1 шт.
  • 120-градусный рефлектор под зонт – 1 шт.
  • Стойки для освещения – 2 шт.
  • Кофр с колесами – 1 шт.
  • Импульсные лампы – 2 шт.
  • 250-ваттных пилотных лампы – 2 шт.
  • Сетевых кабеля питания – 2 шт.
  • Синхрокабель – 1 шт.
  • Радиосинхронизатор Pulsar Tx – 1 шт.
  • Карта радиосинхронизации Pulsar Rx – 1шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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