Bowens Gemini 500R/500R BW-4805TXEUR комплект света

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens Gemini 500R/500R BW-4805TXEUR – это комплект профессиональных осветителей с радиосинхронизацией.
Комплект из двух моноблоков с софтбоксом и зонтом является классическим для английского производителя студийного оборудования Bowens. В комплекте в наличии софтбокс, зонт и удобная сумка, для хранения и переноски всего комплекта. Это базовый комплект с которым можно реализовать множество схем для портретной или предметной съемки.
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