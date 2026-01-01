Bowens Gemini 500R/500R BW-4805TXEUR комплект света

Артикул: FTR-450

Bowens Gemini 500R/500R BW-4805TXEUR – это комплект профессиональных осветителей с радиосинхронизацией.

Комплект из двух моноблоков с софтбоксом и зонтом является классическим для английского производителя студийного оборудования Bowens. В комплекте в наличии софтбокс, зонт и удобная сумка, для хранения и переноски всего комплекта. Это базовый комплект с которым можно реализовать множество схем для портретной или предметной съемки.