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Bowens Gemini 500PRO/500PRO BW-8610TXEUR комплект освещения для студии

Bowens Gemini 500PRO/500PRO BW-8610TXEUR комплект освещения для студии

Bowens
Артикул: FTR-448

Bowens Gemini 500PRO/500PRO BW-8610TXEUR – классический комплект студийного освещения для профессиональной фотостудии. Он базируется на основе двух моноблоков Bowens Gemini 500PRO. Входящие в комплект зонт, софтбокс, стойка и непосредственно сами моноблоки удобно хранить и транспортировать в объемном и надежном кофре на колесах. В комплект также входит радиосинхронизатор.

Описание

Bowens Gemini 500PRO/500PRO BW-8610TXEUR комплект освещения для студии

Комплектация

  • Моноблок Bowens Gemini 500Pro – 2 шт.
  • Софт-бокс 60x80 см 1 шт. 
  • 90-сантиметровый комбинированный зонт 1 шт.
  • 120-градусный рефлектор под зонт 1 шт.
  • Стойки для освещения 2 шт.
  • Кофр с колесами
  • Импульсные лампы 2 шт.
  • 250-ваттные пилотные лампы 2 шт.
  • Сетевые кабели питания 2 шт.
  • Синхрокабель 1 шт.
  • Радиосинхронизатор Pulsar Tx 1 шт.
  • Карта радиосинхроназации Pulsar Rx 1 шт.

 

Полезные ссылки:

Студийное оборудование Bowens International. История английского бренда.

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

 

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