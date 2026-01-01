Bowens Gemini 500PRO/500PRO BW-8610TXEUR комплект освещения для студии

Артикул: FTR-448

Bowens Gemini 500PRO/500PRO BW-8610TXEUR – классический комплект студийного освещения для профессиональной фотостудии. Он базируется на основе двух моноблоков Bowens Gemini 500PRO. Входящие в комплект зонт, софтбокс, стойка и непосредственно сами моноблоки удобно хранить и транспортировать в объемном и надежном кофре на колесах. В комплект также входит радиосинхронизатор.