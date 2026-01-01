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Bowens Gemini 500С/500С BW-4950TXEUR комплект студийного освещения

Bowens Gemini 500С/500С BW-4950TXEUR комплект студийного освещения

Bowens
Артикул: FTR-451

Комплект из двух 500 Дж приборов с радиосинхронизацией. Самый популярный комплект из двух импульсных голов.

Комплект Bowens Gemini 500С/500С (BW-4950TXEUR)  ориентирован на фотографов, кто покупает студийное освещение в первый раз, а также тех, кто ищет исключительное качество за потраченные деньги.

Описание

Комплект включает в себя два моноблока Gemini с двумя стойками освещения Bowens.

В современный комплект Bowens Gemini 500С/500С также входят радиотриггер Pulsar Tx Trigger и карта-приемник Pulsar Rx для синхронизации камеры с использованием беспроводного связи. По опыту специалистов по студийному оборудованию, это создает очень простую в использовании и эффективную возможность управлять двумя приборами.

Для формирования нужного свет в комплект входит софтбокс и серебряный/белый зонтик с широким углом отражения. Зонтик идеально подходит для портретной съемки – комбинированный зонт может быть использован как на просвет так и на отражение.

 

Комплектация

  • Bowens Gemini 500C – 2 шт.
  • Радиотриггер Pulsar Tx Trigger – 1 шт. 
  • Pulsar Rx карта радиоприемник – 1 шт. 
  • Зонт 90 см – 1 шт.
  • Софтбокс 60x80 см – 1 шт.
  • Зонтичный рефлектор – 1 шт.
  • Стойки 2 шт.
  • Кофр для хранения и переноски – 1 шт.
  • Силовые кабели – 2 шт.
  • Лампы-вспышки 2 шт.
  • Пилотные лампы – 2 шт.

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