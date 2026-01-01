Bowens Gemini 500С/500С BW-4950TXEUR комплект студийного освещения

Описание

Комплект включает в себя два моноблока Gemini с двумя стойками освещения Bowens.

В современный комплект Bowens Gemini 500С/500С также входят радиотриггер Pulsar Tx Trigger и карта-приемник Pulsar Rx для синхронизации камеры с использованием беспроводного связи. По опыту специалистов по студийному оборудованию, это создает очень простую в использовании и эффективную возможность управлять двумя приборами.

Для формирования нужного свет в комплект входит софтбокс и серебряный/белый зонтик с широким углом отражения. Зонтик идеально подходит для портретной съемки – комбинированный зонт может быть использован как на просвет так и на отражение.