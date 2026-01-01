Bowens Gemini 400/400 TravelPak BW-8100EUR мобильный комплект света

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens Gemini 400/400 TravelPak BW-8100EUR – это мобильный комплект для студийной и выездной съемки мощностью 800 Дж.
В состав комплекта входят: два моноблока мощностью 400 Дж каждый и фирменный аккумулятор для них, что делает комплект освещения независимым от наличия электросети. Ваш комплект будет работать на улице также, как и в студии.
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