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Bowens Gemini 400/400 TravelPak BW-8100EUR мобильный комплект света

Bowens Gemini 400/400 TravelPak BW-8100EUR мобильный комплект света

Bowens
Артикул: FTR-470

Bowens Gemini 400/400 TravelPak BW-8100EUR – это мобильный комплект для студийной и выездной съемки мощностью 800 Дж.

В состав комплекта входят: два моноблока мощностью 400 Дж каждый и фирменный аккумулятор для них, что делает комплект освещения независимым от наличия электросети. Ваш комплект будет работать на улице также, как и в студии.

Описание

Bowens Gemini 400/400 TravelPak BW-8100EUR мобильный комплект света

Комплектация

  • моноблок Bowens Gemini 400 – 2 шт. 
  • аккумуляторный блок Travelpak (малый) 1 шт.
  • широкоугольный релектор 2 шт.
  • зонт диаметром 90 см 2 шт.
  • стойки для освещения 2 шт.
  • кофр 1 шт.
  • лампы и кабели 2 комплекта.

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