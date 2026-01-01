Bowens BW-4765TXEUR Gemini 400RX/400RX MK2 комплект

Описание

Знакомые функции, такие как быстрая перезарядка (1,2 с), короткое время вспышки (1/1000 с) и пятиступенчатый контроль диапазона мощности управляются через единую интуитивно понятную шкалу, которая также контролирует пропорциональный мощности пилотный свет. Яркие пилотные лампы 250 Вт могут работать на полную мощность или их можно при необходимости совсем выключить. Каждый моноблок Gemini 400Rx имеет встроенную карту радиосинхронизации Pulsar Rx, а в данный комплект еще входит и радисинхронизатор-передатчик Pulsar Tx.

Pulsar Tx синхронизирует осветительный прибор в более чем 24 различных радиозонах с использованием четырех каналов и шести настроек. Это позволяет управлять как отдельным источником света, так и группой, не отходя от камеры. Карта радиосинхронизации Pulsar Rx в сочетании с универсальностью электропитания от сети (AC) или дополнительного аккумуляторного блока Travelpak (DC) делает комплект Gemini 400Rx одним из самых емких профессиональных комплектов осветительного оборудования, доступных сегодня.