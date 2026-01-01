Rekam CL4-615-SB Boom Kit комплект флуоресцентных осветителей с софтбоксами.

Описание

Особенностью данного комплекта является наличие так называемого "журавля" - системы установки осветителя, состоящей из стойки и укреплённой на ней 2-х секционной штанги. Эта система позволяет размещать осветитель таким образом, что его проекция на поверхность, где установлена стойка (например, пол), может значительно выходить за площадь опоры, определяемой "виртуальными линиями", соединяющими точки опоры каждой из ног стойки. Для обеспечения положения устойчивого равновесия в поставку штанги входят мешок, предназначенный для наполнения его различными сыпучими предмета (песок, гравий и т.п.) для создания "противовеса" и крепёжный механизм, обеспечивающие надёжную фиксацию такого противовеса на штанге. Входящий в поставку штанги механизм, закрепляющий её на стойке, также позволяет изменять угол наклона штанги относительно оси стойки.

Таким образом, данная система установки - "журавль" - позволяет выбрать такое расположение осветителя, которое является недостижимым в случае использования стандартных студийных стоек.

Характеристики :