Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей

Описание

Настройка мощности и температуры света может осуществляться как с помощью димеров, расположенных на задней панели, так и с помощью пульта дистанционного управления.

Питание панелей возможно как от сети, так и от аккумуляторных батарей типа Sony NP-F (в комплект не входят).



Помимо панелей в комплект входят две четырехсекционные стойки высотой 180 см, шторки для рассеивания света и сумка чехол для переноски.

Данные панели имеют функцию дистанционного управления, и входят в семейство LED Ecosystem (ECO4) Phottix - это панели нового поколения, настройки которых можно менять дистанционно, с помощью одного пульта. Эту функцию имеют диодные осветители Nuada R3 II, Nuada R4 II, Nuada R3 II LED Light Twin Kit Set и Kali 50. С помощью пульта можно изменять цветовою температуру приборов и их яркость, ECO4 имеет 6 групп и 40 каналов.

При включении панели создают равномерное освещение объекта съемки. Легко устанавливаемая лира обеспечивают плавный наклон осветителя. Питание обеспечивается от сети через адаптер (в комплекте), или от аккумуляторных батарей серии NP (приобретаются отдельно). Для работы не от сети, используются 2 шт. батарей типа Sony NP-F750 или NP-F960. Длительность работы батареи на прямую зависит от мощности, на которой работает осветитель. При максимальной мощности и цветовой температуре - 5600K:

2 x NP-F750 (7,4 В 4600 мАч)70 мин

2 x NP-F970 (7,4 В 6600 мАч) 90 мин

Заряд аккумулятора, а также цветовая температура отображаются на цифровом дисплее с подсветкой, расположенном на задней панели. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, с помощью димера. Там же на задней панели расположена кнопка включения/выключения панели.

Свет проходит через встроенный рассеиватель-диффузор, обеспечивая дополнительную мягкость освещению, так же в приборе использована новейшая технология немерцающих светодиодов (flicker-free LED technology), которая обеспечивает равномерное постоянное освещение необходимой области. Осветитель подходит для профессиональных видео и фото съемок.

Характеристики: