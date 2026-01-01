images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей

Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей

Phottix
Артикул: MTG-3093

Phottix 81446 Kali50R Studio RGB Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей. Комплект из двух светодиодных панелей Phottix Kali50R Studio LED подойдет как для фотосессий, так и для съемки видео. Панели мощностью по 40 Вт оснащены 100 светодиодами теплых цветов, 100 светодиодами холодных цветов и 108 шт. светодиодных ламп RGB, благодаря чему температура света может изменяться в пределах от 2500К до 8500К. 

Описание

Настройка мощности и температуры света может осуществляться как с помощью димеров, расположенных на задней панели, так и с помощью пульта дистанционного управления.

Питание панелей возможно как от сети, так и от аккумуляторных батарей типа Sony NP-F (в комплект не входят).

Помимо панелей в комплект входят две четырехсекционные стойки высотой 180 см, шторки для рассеивания света и сумка чехол для переноски.

Данные панели имеют функцию дистанционного управления, и входят в семейство LED Ecosystem (ECO4) Phottix - это панели нового поколения, настройки которых можно менять дистанционно, с помощью одного пульта. Эту функцию имеют диодные осветители Nuada R3 II, Nuada R4 II, Nuada R3 II LED Light Twin Kit Set и Kali 50. С помощью пульта можно изменять цветовою температуру приборов и их яркость, ECO4 имеет 6 групп и 40 каналов.

При включении панели создают равномерное освещение объекта съемки. Легко устанавливаемая лира обеспечивают плавный наклон осветителя. Питание обеспечивается от сети через адаптер (в комплекте), или от аккумуляторных батарей серии NP (приобретаются отдельно). Для работы не от сети, используются 2 шт. батарей типа Sony NP-F750 или NP-F960. Длительность работы батареи на прямую зависит от мощности, на которой работает осветитель. При максимальной мощности и цветовой температуре - 5600K:

2 x NP-F750 (7,4 В 4600 мАч)70 мин
2 x NP-F970 (7,4 В 6600 мАч) 90 мин

Заряд аккумулятора, а также цветовая температура отображаются на цифровом дисплее с подсветкой, расположенном на задней панели. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, с помощью димера. Там же на задней панели расположена кнопка включения/выключения панели.

Свет проходит через встроенный рассеиватель-диффузор, обеспечивая дополнительную мягкость освещению, так же в приборе использована новейшая технология немерцающих светодиодов (flicker-free LED technology), которая обеспечивает равномерное постоянное освещение необходимой области. Осветитель подходит для профессиональных видео и фото съемок.

Характеристики:

  • мощность одного прибора - 40 Вт
  • общая мощность - 80 Вт
  • цветовая температура (регулируемая) - 2500K ~ 8500K
  • регулировка яркости - 1% - 100%
  • индекс цветопередачи (CRI) - 96+ / TLCI 98+
  • максимальная яркость - 1000 люкс на расстоянии 1 м
  • количество диодов - 100 холодного свет, 100 теплого света и 108 RGB
  • интегрированная система дистанционного управления Phottix LED Ecosystem (ECO4) - 2.4G, имеет 6 групп и 40 каналов
  • радиус действия дистанционного управления <50 метров
  • питания пульта дистанционного управления - AAA x 2 шт
  • установка батареи - серия NP x 2 шт. (NP-F750 x 2 шт. или NP-F960 x 2 шт.)
  • размер - 274 х 64 х 259 мм
  • вес без батарей - 1128 гр

Комплектация

  • Светодиодный осветитель с пультом д/у 40Вт 2500-8500К Kali50R Studio RGB - 2 шт
  • стойка Phottix F-180 - 2 шт
  • сетевой адаптер питания - 2 шт
  • адаптеры для розеток - 2 шт
  • пульт дистанционного управления - 1 шт
  • чехол для переноски - 2 шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean GB-BS300 система установки фона 2,6х3 м
GreenBean GB-BS300 система установки фона 2,6х3 м
GreenBean GB-BS300 система установки фона 2,6х3 м
Арт. OLE-3127
GreenBean GB-BS300 система установки фона 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 21 ч

Стальная система установки фотофона типа ворота. В комплекте две телескопических стойки, телескопическая перекладина и сумка. Максимальная высота - 2,6 м, максимальная ширина - 3 м. Подойдет для тканевых и рулонных фотофонов шириной до 3 м. Секции стоек оснащены винтовыми зажимами, секции перекладины - цанговыми зажимами. В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8".

-10 %10 470 ₽
9 420 ₽
В корзину

Видео

Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.