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Photodynamic DHL-1K Professional Kit комплект постоянного освещения
Photodynamic DHL-1K Professional Kit комплект постоянного освещения
Photodynamic DHL-1K Professional Kit комплект постоянного освещения

Photodynamic DHL-1K Professional Kit комплект постоянного освещения

Photodynamic
Артикул: NVF-7693

Photodynamic DHL-1K Professional Kit – комплект студийного освещения на основе галогенных осветительных приборов мощностью 1000 Вт каждый. Может использоваться в профессиональной съемке различных товаров для интернет-магазинов, электронных каталогов, применяться в интерьерной съемке, видео- и везде, где необходима мобильность и компактность оборудования для получения изображения отличного профессионального качества. 

Описание

Технические характеристики Photodynamic DHL-1K

Точное цифровое управление. В приборе воплощено самое точное управление мощностью свечения. Цифровой диммер позволяет устанавливать любое значение мощности от нуля до полного накала с точностью до процента. Байонетное крепление Bowens позволяет использовать с приборами любые насадки данного стандарта крепления, с условием, что они являются жаростойкими и способны выдержать высокую температуру. 

В комплект входит два софтбокса для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей. Софтбоксы изготовлены из жаропрочной ткани. Комплектуются сотами. Размер, см – 80х120.

Характеристики стоек:

  • цвет черный
  • пружинная амортизация
  • максимальная высота – 260 см
  • минимальная высота – 102 см
  • высота в сложенном состоянии – 98 см
  • трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
  • диаметр под колеса – 22 мм
  • крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
  • вес стойки 2100 г
  • максимальная нагрузка до 12 кг

Комплектация

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