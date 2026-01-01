Photodynamic DHL-1K Professional Kit комплект постоянного освещения

Описание

Технические характеристики Photodynamic DHL-1K

Точное цифровое управление. В приборе воплощено самое точное управление мощностью свечения. Цифровой диммер позволяет устанавливать любое значение мощности от нуля до полного накала с точностью до процента. Байонетное крепление Bowens позволяет использовать с приборами любые насадки данного стандарта крепления, с условием, что они являются жаростойкими и способны выдержать высокую температуру.

В комплект входит два софтбокса для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей. Софтбоксы изготовлены из жаропрочной ткани. Комплектуются сотами. Размер, см – 80х120.