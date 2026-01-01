Photodynamic DHL-1K Professional Kit комплект постоянного освещения

Технические характеристики Photodynamic DHL-1K
Точное цифровое управление. В приборе воплощено самое точное управление мощностью свечения. Цифровой диммер позволяет устанавливать любое значение мощности от нуля до полного накала с точностью до процента. Байонетное крепление Bowens позволяет использовать с приборами любые насадки данного стандарта крепления, с условием, что они являются жаростойкими и способны выдержать высокую температуру.
В комплект входит два софтбокса для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей. Софтбоксы изготовлены из жаропрочной ткани. Комплектуются сотами. Размер, см – 80х120.
Характеристики стоек:
- цвет черный
- пружинная амортизация
- максимальная высота – 260 см
- минимальная высота – 102 см
- высота в сложенном состоянии – 98 см
- трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
- диаметр под колеса – 22 мм
- крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
- вес стойки 2100 г
- максимальная нагрузка до 12 кг