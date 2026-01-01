Lumifor MIRA LFL-932-2SS KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт

Описание

Использование набора дает возможность получать как студийные портреты, так и снимать товары для интернет-магазина или видео.

Набор флуоресцентных ламп обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Он имеет низкое энергопотребление и отсутствие излишнего нагрева, что делает работу более комфортной как для фотографа, так и для модели, а также позволяет с удобством снимать товары, чувствительные к нагреву.

Регулировка мощности прооизводится путем последовательного включения или отключения ламп выключателями на задней панели.

В отличие от галогенных источников света флуоресцентные лампы дают сбалансированный свет с цветовой температурой близкой к дневному свету, а использование софтбокса универсального размера 80х100см позволяет получить еще более качественные портреты.



