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Lumifor MIRA LFL-932-2SS KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт
Lumifor MIRA LFL-932-2SS KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт
Lumifor MIRA LFL-932-2SS KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт
Lumifor MIRA LFL-932-2SS KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт
Lumifor MIRA LFL-932-2SS KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт

Lumifor MIRA LFL-932-2SS KIT комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт

Lumifor
Артикул: NVF-9956

Lumifor MIRA LFL-932-2SS KIT - комплект постоянного света флуоресцентный 9х32 Вт.

Комплект из двух флуоресцентных осветителей с 9 лампами общей мощностью 576Вт и 2-х софтбоксов.

Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в кофр.

Описание

Использование набора дает возможность получать как студийные портреты, так и снимать товары для интернет-магазина или видео.

Набор флуоресцентных ламп обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Он имеет низкое энергопотребление и отсутствие излишнего нагрева, что делает работу более комфортной как для фотографа, так и для модели, а также позволяет с удобством снимать товары, чувствительные к нагреву.

Регулировка мощности прооизводится путем последовательного включения или отключения ламп выключателями на задней панели.

В отличие от галогенных источников света флуоресцентные лампы дают сбалансированный свет с цветовой температурой близкой к дневному свету, а использование софтбокса универсального размера 80х100см позволяет получить еще более качественные портреты. 


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