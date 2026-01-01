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Grifon QL-1000 Heat SS Kit набор галогенных осветителей с софтбоксами

Grifon QL-1000 Heat SS Kit набор галогенных осветителей с софтбоксами

Grifon
Артикул: DOP-360

Grifon QL-1000 Heat SS Kit – комплект, состоящий из двух 1000-ваттных галогенных осветителей с двумя софтбоксами 60х90 см. Для установки осветителей в комплекте предусмотрены стойки до 2,6 метров высотой.

Описание

Grifon QL-1000 Heat SS Kit набор галогенных осветителей с софтбоксами

Комплектация

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