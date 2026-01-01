Grifon QL-1000 Heat SS Kit набор галогенных осветителей с софтбоксами

Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon QL-1000 Heat SS Kit – комплект, состоящий из двух 1000-ваттных галогенных осветителей с двумя софтбоксами 60х90 см. Для установки осветителей в комплекте предусмотрены стойки до 2,6 метров высотой.
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Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.
Фолиевый фильтр Bright Blue 141 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 17,9%, поглощение 0,75%. Цена указана за один погонный метр.
GreenBean Twist – тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 92 см.
Фолиевый фильтр Fire 019 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Цена указана за один погонный метр.