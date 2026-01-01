Grifon QL-1000 Heat SS9 Kit набор галогенных осветителей с софтбоксами

- Осветитель 1000 Вт Grifon QL-1000 – 2 шт.
- Стойка Grifon ARS-2600 – 2 шт.
- Жаропрочный софтбокс 90х90 см – 2 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon QL-1000 Heat SS9 Kit – комплект, состоящий из двух 1000-ваттных галогенных осветителей с двумя софтбоксами 90х90 см. Для установки осветителей в комплекте предусмотрены стойки до 2,6 метров высотой.
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Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со студийной вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Falcon Eyes В-1012/H – мобильная система установки фона типа «ворота». Предназначена для устнановки рулонных фонов. Удобная в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке система используется для студийной съемки и фотографии на выезде.