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Grifon QL-1000 Heat SS9 Kit набор галогенных осветителей с софтбоксами

Grifon QL-1000 Heat SS9 Kit набор галогенных осветителей с софтбоксами

Grifon
Артикул: NVF-2377

Grifon QL-1000 Heat SS9 Kit – комплект, состоящий из двух 1000-ваттных галогенных осветителей с двумя софтбоксами 90х90 см. Для установки осветителей в комплекте предусмотрены стойки до 2,6 метров высотой.

Описание

  • Осветитель 1000 Вт Grifon QL-1000 – 2 шт.
  • Стойка Grifon ARS-2600 – 2 шт.
  • Жаропрочный софтбокс 90х90 см – 2 шт.

 

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