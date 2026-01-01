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Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см
Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см
Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см
Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см
Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см
Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см
Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см
Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см
Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см
Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см
Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см

Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см

Grifon
Артикул: DAN-6267

Комплект света Grifon GRIF-LV 256.

Комплект света состоящий из двух LED-осветителей мощностью 40 Вт каждый, двух софтбоксов и двух стоек. Цветовая температура - 3200-5400 К. Суммарная мощность эквивалентна мощности 400 Вт лампы накаливания. Комплект поставляется в сумке.

Описание

Комплект фото- видеосвета общей мощностью 80 Вт предназначен для небольших студий. В комплекте поставляется два софтбокса 50х70 см с LED-осветителями на 126 светодиодов каждый, две двухметровые стойки и два блока питания. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в сумку. 

Характеристики стойки:

  • максимальная высота - 200 см
  • в собранном состоянии - 67 см
  • секций - 3

Характеристики осветителя:

  • количество светодиодов - 126 шт
  • мощность - 40 Вт
  • входящее напряжение - 100-240 В 50/60Hz
  • исходящее напряжение - 24 В
  • цветовая температура - 3200-5400 К

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