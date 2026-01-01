Grifon GRIF-LV 256 комплект света 70 Вт с софтбоксами 50х70 см

Комплект фото- видеосвета общей мощностью 80 Вт предназначен для небольших студий. В комплекте поставляется два софтбокса 50х70 см с LED-осветителями на 126 светодиодов каждый, две двухметровые стойки и два блока питания. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в сумку.
Характеристики стойки:
- максимальная высота - 200 см
- в собранном состоянии - 67 см
- секций - 3
Характеристики осветителя:
- количество светодиодов - 126 шт
- мощность - 40 Вт
- входящее напряжение - 100-240 В 50/60Hz
- исходящее напряжение - 24 В
- цветовая температура - 3200-5400 К