Grifon GRIF-29 комплект люминесцентного света мощностью 540Вт

Артикул: NVF-6377

Grifon GRIF-29 – комплект люминесцентного света мощностью 540 Вт.

В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 15,3 кг.

