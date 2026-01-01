Grifon GRIF-29 комплект люминесцентного света мощностью 540Вт

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon GRIF-29 – комплект люминесцентного света мощностью 540 Вт.
В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 15,3 кг.
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Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.