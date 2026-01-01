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Grifon GRIF-29 комплект люминесцентного света мощностью 540Вт

Grifon GRIF-29 комплект люминесцентного света мощностью 540Вт

Grifon
Артикул: NVF-6377

Grifon GRIF-29 – комплект люминесцентного света мощностью 540 Вт.

В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 15,3 кг.

Описание

Grifon GRIF-29 комплект люминесцентного света мощностью 540Вт

Комплектация

  • Стойка GRIFON-2100nb – 3 шт.
  • Осветитель FL-305A постоянного света четырехламповый – 3 шт.
  • Софтбокс (50х70 см) – 3 шт.
  • Система установки фона (240х305 см) – 1 шт.
  • Фон зеленый (300х600 см)
  • Энергосберегающая лампа 5500К 45 Вт – 12 шт.
  • Фотосумка - 1 шт.

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