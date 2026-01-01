Grifon DHL-57 комплект флуоресцентного освещения для съемки фото и видео с софтбоксами 50x70 см.

Описание

Комплект на базе двух осветителей. Каждый осветитель имеет четыре цоколя E27 для установки энергосберегающих или галогенных лампы. В составе комплекта восемь флуоресцентных ламп по 28 Вт, цветовая температура 5600 К, цоколь Е27. На задней панели осветителя клавиши управления светом, можно задействовать две или четыре лампы одновременно.

В осветителе имеется крепления для установки зонта. На осветитель можно установить различные софтбоксы с байонетом Bowens. Осветители комплектуются сетевым кабелем 2,7 метра.

В составе комплекта две стойки, длина в сложенном виде 72 см, диапазон регулировки 82-200 см, допустимая нагрузка 5 кг. и два прямоугольных софтбокса 50х70 см. Для хранения и транспортировки предлагается комплектная сумка Grifon CB03-3.

Технические характеристики: