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Grifon DHL-57 комплект флуоресцентного освещения для съемки фото и видео с софтбоксами 50x70 см

Grifon DHL-57 комплект флуоресцентного освещения для съемки фото и видео с софтбоксами 50x70 см

Grifon
Артикул: NVF-2991

Grifon DHL-57 комплект флуоресцентного освещения для съемки фото и видео с софтбоксами 50x70 см.

Готовый комплект для выполнения многих задач. Предметная съемка, электронные каталоги, портретная съемка, фото на документы, видеоролики и многое другое.

Описание

Комплект на базе двух осветителей. Каждый осветитель имеет четыре цоколя E27 для установки энергосберегающих или галогенных лампы. В составе комплекта восемь флуоресцентных ламп по 28 Вт, цветовая температура 5600 К, цоколь Е27. На задней панели осветителя клавиши управления светом, можно задействовать две или четыре лампы одновременно.

В осветителе имеется крепления для установки зонта. На осветитель можно установить различные софтбоксы с байонетом Bowens. Осветители комплектуются сетевым кабелем 2,7 метра.

В составе комплекта две стойки, длина в сложенном виде 72 см, диапазон регулировки 82-200 см, допустимая нагрузка 5 кг. и два прямоугольных софтбокса 50х70 см. Для хранения и транспортировки предлагается комплектная сумка Grifon CB03-3.

Технические характеристики:

  • цветовая температура, К - 5600
  • высота стойки, см - 200
  • мощность лампы Вт, - 28
  • размер софтбокса, см - 50х70

Комплектация

  • Люминесцентная лампа 28 Вт - 8 шт.
  • Стойка студийная ARS-2000 - 2 шт.
  • Осветитель Grifon TL-4 - 2 шт.
  • Софтбокс Grifon SB-5070 - 2 шт.
  • Сумка CB03-1 - 1шт.

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