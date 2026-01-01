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-10 %
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Godox
Артикул: DAN-8475

Комплект Godox ML-KIT1 состоит из трех светодиодных источников постоянного сбалансированного «дневного» света серии ML и светомодифицирующих аксессуаров , Данный комплект подойдет для создания сложных световых схем для коммерческой и художественной съемки.
Пользователь получает возможность установить компактные осветители в самой небольшой или мобильной студии. А входящие в комплект рукоятка Godox Adapter Holder и аккумуляторная площадка Godox BC60 позволит удерживать в руке осветитель с автономным питанием. Мощность каждого осветителя регулируется независимо, поэтому пользователь сам установит нужную яркость, а при помощи комплектных и дополнительно приобретаемых светомодифицирующих аксессуаров, подберет световой поток необходимой формы, размера и рассеянности.

Описание


В комплект входят осветитель Godox ML60 и два осветителя Godox ML30, которых будет достаточно, чтобы составить классическую схему освещения из трех источников света. Цветовая температура 5600K и максимальная мощность 60 и 40 Вт. Индекс цветопередачи CRI/TLCI >96 .
Яркость осветителей ML60 и ML30 регулируется от 0 до 100% и управляется при помощи панели управления, расположенной на тыльной стороне корпуса осветителя. Малошумный отключаемый вентилятор дает возможность использовать устройства во время съемок прямого эфира, стриминга, интервью или любого другого видео с чистовой записью звука.
Осветители питаются как от сетевого адаптера (входят в комплект), так и от аккумуляторного блока (в комплект входит одна аккумуляторная площадка Godox BC60, аккумуляторные батареи NP-F приобретаются дополнительно).
В комплект входят три комплектных адаптера Godox ML-TA1 для установки осветителей на стойку или держатель со стандартным шпиготом 5/8" или резьбой 1/4''. Для этого в корпус держателя вложен адаптер-шпигот 5/8" с резьбовым отверстием 1/4" с одной стороны и винтом 1/4" с другой стороны.
Модификаторы света
Осветители серии ML совместимы с различными модификаторами с байонетом Godox, которые придают световому потоку нужную форму и размер.
Рефлектор Ø13 см с «зеркальной» поверхностью входит в комплект помогает создавать равномерное световое пятно с довольно резкой границей.
Быстроскладной софтбокс Godox AD-S65S диаметром 65 см, имеет глубокую параболическую форму, чтобы сформировать мягкий и яркий светотеневой рисунок. Для тех же целей служит компактный квадратный софтбокс ML-SF3030 размером 30х30 см, создающий прямоугольные блики и помогающий имитировать свет «от окна».
Прямоугольный рассеиватель Godox ML- CS1625 или сферический рассеиватель Godox ML-CD15 можно использовать, чтобы получить еще более мягкий рассеянный свет. Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света. Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).
В полностью разложенном состоянии сферический рассеиватель поможет освещать пространство на 360 градусов. Если задняя часть рассеивателя сложена, световой поток ограничивается на 180 градусов, а при складывании передней части можно добиться большей контрастности.
Прямоугольный рассеиватель дает два варианта светотеневого перехода – в полностью разложенном состоянии и в качестве плоского рассеивателя.
Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.
Еще больше вариантов модификации света можно получить при использовании осветителя с дополнительно приобретаемым адаптером Godox S2. Адаптер S2 предоставляет возможность использовать практически любые светоформирующие аксессуары с байонетом Bowens.
В комплект входит сумка-кейс Godox CB33 на молнии с двумя ручками и наплечным ремнем , внутренние размеры составляют 52x36x18 см, пространство разделено переставными перегородками. Внешние размеры компактны – 55x39x24 см.


Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox ML30 – 2 шт
  • Осветитель светодиодный Godox ML60 – 1 шт
  • Сетевой адаптер – 3 шт
  • Кабель питания AC 5 м– 3 шт
  • Держатель сетевого адаптера – 3 шт
  • Аккумуляторная площадка Godox BC60 – 1 шт
  • Кабель питания DC 1.5 м – 1 шт
  • Кабель питания DC 0.2 м – 1 шт
  • Рефлектор RTF – 3 шт
  • Рассеиватель сферический Godox ML-CD15 – 1 шт
  • Рассеиватель Godox ML-CS1625 – 1 шт
  • Софтбокс Godox AD-S65S быстроскладной – 1 шт
  • Софтбокс Godox ML-SF3030 – 2 шт
  • Адаптер на стойку Godox ML-TA1– 3 шт
  • Рукоятка Godox Adapter Holder – 1 шт
  • Кейс для хранения Godox CB33 – 1 шт

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