Godox ML-KIT1 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Описание



В комплект входят осветитель Godox ML60 и два осветителя Godox ML30, которых будет достаточно, чтобы составить классическую схему освещения из трех источников света. Цветовая температура 5600K и максимальная мощность 60 и 40 Вт. Индекс цветопередачи CRI/TLCI >96 .

Яркость осветителей ML60 и ML30 регулируется от 0 до 100% и управляется при помощи панели управления, расположенной на тыльной стороне корпуса осветителя. Малошумный отключаемый вентилятор дает возможность использовать устройства во время съемок прямого эфира, стриминга, интервью или любого другого видео с чистовой записью звука.

Осветители питаются как от сетевого адаптера (входят в комплект), так и от аккумуляторного блока (в комплект входит одна аккумуляторная площадка Godox BC60, аккумуляторные батареи NP-F приобретаются дополнительно).

В комплект входят три комплектных адаптера Godox ML-TA1 для установки осветителей на стойку или держатель со стандартным шпиготом 5/8" или резьбой 1/4''. Для этого в корпус держателя вложен адаптер-шпигот 5/8" с резьбовым отверстием 1/4" с одной стороны и винтом 1/4" с другой стороны.

Модификаторы света

Осветители серии ML совместимы с различными модификаторами с байонетом Godox, которые придают световому потоку нужную форму и размер.

Рефлектор Ø13 см с «зеркальной» поверхностью входит в комплект помогает создавать равномерное световое пятно с довольно резкой границей.

Быстроскладной софтбокс Godox AD-S65S диаметром 65 см, имеет глубокую параболическую форму, чтобы сформировать мягкий и яркий светотеневой рисунок. Для тех же целей служит компактный квадратный софтбокс ML-SF3030 размером 30х30 см, создающий прямоугольные блики и помогающий имитировать свет «от окна».

Прямоугольный рассеиватель Godox ML- CS1625 или сферический рассеиватель Godox ML-CD15 можно использовать, чтобы получить еще более мягкий рассеянный свет. Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света. Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).

В полностью разложенном состоянии сферический рассеиватель поможет освещать пространство на 360 градусов. Если задняя часть рассеивателя сложена, световой поток ограничивается на 180 градусов, а при складывании передней части можно добиться большей контрастности.

Прямоугольный рассеиватель дает два варианта светотеневого перехода – в полностью разложенном состоянии и в качестве плоского рассеивателя.

Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.

Еще больше вариантов модификации света можно получить при использовании осветителя с дополнительно приобретаемым адаптером Godox S2. Адаптер S2 предоставляет возможность использовать практически любые светоформирующие аксессуары с байонетом Bowens.

В комплект входит сумка-кейс Godox CB33 на молнии с двумя ручками и наплечным ремнем , внутренние размеры составляют 52x36x18 см, пространство разделено переставными перегородками. Внешние размеры компактны – 55x39x24 см.





