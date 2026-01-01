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FST LED-1682 комплект постоянного света
FST LED-1682 комплект постоянного света
FST LED-1682 комплект постоянного света

FST LED-1682 комплект постоянного света

FST
Артикул: DAN-2893

FST LED-1682 готовый комплект постоянного света на базе двух светодиодных осветителей мощностью по 45 Вт, двух софтбоксов 50х70 см, двух стоек высотой 2 м и сумки для транспортировки и хранения. Вес - 4,0 кг.

Описание

Комплект рекомендуется использовать для портретной и предметной съемки, а также видеороликов и интервью. Осветители практически не выделяют тепла, что позволяет использовать комплект для съемки натюрмортов и предметов, которые боятся воздействия высоких температур. Два режима цветовой температуры 2700/5500 К и диммерная регулировка мощности позволяют точно настроить необходимое освещение. Круглая форма осветителей позволяет получить оригинальный светотеневой рисунок. Для более мягкого освещения рекомендуется использовать софтбоксы.

Технические характеристики:

  • мощность, Вт - 90
  • размер софтбокса, см - 50х70
  • максимальная высота стойки, м - 2
  • цветовая температура, К - 2700/5500

Комплектация

  • Осветитель - 2 шт.
  • Софтбокс - 2 шт.
  • Стойка - 2 шт.
  • Сумка - 1 шт.

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