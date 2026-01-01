FST LED-1682 комплект постоянного света

Описание

Комплект рекомендуется использовать для портретной и предметной съемки, а также видеороликов и интервью. Осветители практически не выделяют тепла, что позволяет использовать комплект для съемки натюрмортов и предметов, которые боятся воздействия высоких температур. Два режима цветовой температуры 2700/5500 К и диммерная регулировка мощности позволяют точно настроить необходимое освещение. Круглая форма осветителей позволяет получить оригинальный светотеневой рисунок. Для более мягкого освещения рекомендуется использовать софтбоксы.

Технические характеристики: