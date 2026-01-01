FST ET-LED572R KIT комплект постоянного света

Описание

Осветители обладают высокой яркостью, точно передают цвета и оттенки, долговечны и выделяют минимальное количество тепла, именно поэтому пользуются заслуженной популярностью при использовании в предметной и портретной съемке, а также в съемке натюрмортов и животных. LED свет часто используют видеографы для съемки репортажей, видеороликов и блогов. В приборах отсутствует принудительное охлаждение, соответственно, нет дополнительного шума, что позволяет записывать звук непосредственно во время съемки видеороликов Для получения направленного и мягкого света рекомендуется использовать комплектные софтбоксы 50х70 см. Для получения более жесткого света, с софтбоксов можно снять диффузор. В комплекте две легкие и удобные стойки, максимальная высота которых 210 см. Для удобства транспортировки и хранения предлагается прочная сумка с двумя ручками.

Технические характеристики: