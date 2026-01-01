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FST ET-LED572R KIT комплект постоянного света
FST ET-LED572R KIT комплект постоянного света

FST ET-LED572R KIT комплект постоянного света

FST
Артикул: DAN-2891

FST ET-LED572R KIT готовый комплект постоянного света на базе двух LED осветителей.

Приборы могут работать как от сетевого адаптера (в комплекте), так и от аккумуляторов (приобретаются дополнительно), что позволяет использовать их на выезде. Мощность каждого осветителя 48 Вт. В осветителях используются новые SMD-светодиоды мощностью 0,5 Вт. Регулировка цветовой температуры в диапазоне 3200/5600K и диммерная регулировка мощности 10-100% позволяют точно настроить необходимое освещение.

Описание

Осветители обладают высокой яркостью, точно передают цвета и оттенки, долговечны и выделяют минимальное количество тепла, именно поэтому пользуются заслуженной популярностью при использовании в предметной и портретной съемке, а также в съемке натюрмортов и животных. LED свет часто используют видеографы для съемки репортажей, видеороликов и блогов. В приборах отсутствует принудительное охлаждение, соответственно, нет дополнительного шума, что позволяет записывать звук непосредственно во время съемки видеороликов Для получения направленного и мягкого света рекомендуется использовать комплектные софтбоксы 50х70 см. Для получения более жесткого света, с софтбоксов можно снять диффузор. В комплекте две легкие и удобные стойки, максимальная высота которых 210 см. Для удобства транспортировки и хранения предлагается прочная сумка с двумя ручками.

Технические характеристики:

  • мощность, Вт - 98
  • цветовая температура, К - 3200/5600
  • регулировка мощности, % - 10-100
  • световой поток, Лм - 4800
  • вес, кг – 6
  • тип аккумуляторов - NP-F550/F750/F970

Комплектация

  • Светодиодный осветитель - 2 шт.
  • Стойка 210 см - 2 шт.
  • Софтбокс 50x70 см - 2 шт.
  • Сетевой адаптер - 2 шт.
  • Сумка - 1 шт.

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