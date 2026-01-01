FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света

Комплект прекрасно подойдет как для портретной и предметной фотосъемки, а также для видеосъемки блогов, стримов, интервью, прямых эфиров и т.п. Есть возможность работы от пульта дистанционного управления.
Характеристики:
Mощность: 120W х 2
Cветовой поток: 12000 Lm
Индекс цветопередачи: CRI93+
Цветовая температура: 3200K-5600K
Диапазон регулировки мощности: от 10% до 100%
Срок службы светодиодов : 50000 часов.
Активное охлаждение : да, малошумный вентилятор
Пассивное охлаждение : да, радиаторные решетки и вентиляционные отверстия.
Байонет : Bowens
Питание: DC 12-19V, AC 110-240V , 50/60Hz
Материал: алюминиевый сплав
Дистанционное управление: 99 каналов, 2,4 Ггц, до 50 м.