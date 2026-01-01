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FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света
FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света
FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света
FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света
FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света
FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света
FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света
FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света
FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света

FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света

FST
Артикул: DAN-8780

FST EF-150B LED Softbox KIT - комплект постоянного света сделан на основе двух светодиодных моноблоков FST EF-150B мощностью 240W  каждая  с регулировкой цветовой температуры от 3200 до 5600K. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминиевого сплава. На корпусе прибора есть вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения. В комплекте есть два стандартных рефлектора с рассеивателями для того ,чтобы сделать свет более мягким, а также два быстрораскладных софтбокса FST SB-35U 60x90 с внутренним и в внешним рассеивателем, а также сотами. Благодаря тому, что в осветителе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов FST BP-130 (приобретается отдельно) можно использовать его как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Описание

Комплект прекрасно подойдет как для портретной и предметной  фотосъемки, а также для  видеосъемки блогов, стримов, интервью, прямых эфиров и т.п. Есть возможность работы от пульта дистанционного управления.

Характеристики:

Mощность: 120W х 2
Cветовой поток: 12000 Lm
Индекс цветопередачи: CRI93+
Цветовая температура: 3200K-5600K
Диапазон регулировки мощности: от 10% до 100%
Срок службы светодиодов : 50000 часов.
Активное охлаждение : да, малошумный вентилятор
Пассивное охлаждение : да, радиаторные решетки и вентиляционные отверстия.
Байонет : Bowens
Питание: DC 12-19V,  AC 110-240V , 50/60Hz  
Материал: алюминиевый сплав
Дистанционное управление:    99 каналов, 2,4 Ггц, до 50 м.

Комплектация

  • Светодиодная осветитель  FST EF-150B - 2 шт.
  • Сетевой шнур - 2 шт.
  • Адаптер питания для FST BP-130 - 2шт.
  • Стандартный рефлектор + рассеиватель - 2шт.
  • Пульт -   2 шт.
  • Софтбокс FST SB-35U 60x90  с сотами - 2 шт.
  • Стойка студийная  FST LS-805 - 2 шт.
  • Сумка для переноски FST KB-86 -   1 шт.

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