FST EF-150B LED Softbox KIT комплект света

Описание

Комплект прекрасно подойдет как для портретной и предметной фотосъемки, а также для видеосъемки блогов, стримов, интервью, прямых эфиров и т.п. Есть возможность работы от пульта дистанционного управления.

Характеристики:

Mощность: 120W х 2

Cветовой поток: 12000 Lm

Индекс цветопередачи: CRI93+

Цветовая температура: 3200K-5600K

Диапазон регулировки мощности: от 10% до 100%

Срок службы светодиодов : 50000 часов.

Активное охлаждение : да, малошумный вентилятор

Пассивное охлаждение : да, радиаторные решетки и вентиляционные отверстия.

Байонет : Bowens

Питание: DC 12-19V, AC 110-240V , 50/60Hz

Материал: алюминиевый сплав

Дистанционное управление: 99 каналов, 2,4 Ггц, до 50 м.