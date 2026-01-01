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FST BP-130 аккумулятор с зарядным устройством
FST BP-130 аккумулятор с зарядным устройством
FST BP-130 аккумулятор с зарядным устройством
FST BP-130 аккумулятор с зарядным устройством
FST BP-130 аккумулятор с зарядным устройством

FST BP-130 аккумулятор с зарядным устройством

FST
Артикул: DAN-8783

FST BP-130 – аккумуляторная батарея емкостью 8800 мАч, с микропроцессорным контролем заряда-разряда для светодиодного осветителя FST LP-1024. Батарея не имеет эффекта памяти. Сбоку расположен индикатор остаточного заряда. При нажатии на кнопку полоски светятся синим цветом. Для зарядки аккумулятора используется специальное зарядное устройство с совместимым разъемом.

Описание

Характеристики:

Емкость аккумулятора: 8800 мА*ч
Тип аккумулятора: Li-ion
Форм-фактор аккумулятора: BP65HH
Напряжение аккумулятора: 14,8 В

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