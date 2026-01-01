FST BP-130 аккумулятор с зарядным устройством

Артикул: DAN-8783

FST BP-130 – аккумуляторная батарея емкостью 8800 мАч, с микропроцессорным контролем заряда-разряда для светодиодного осветителя FST LP-1024. Батарея не имеет эффекта памяти. Сбоку расположен индикатор остаточного заряда. При нажатии на кнопку полоски светятся синим цветом. Для зарядки аккумулятора используется специальное зарядное устройство с совместимым разъемом.