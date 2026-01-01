FST BP-130 аккумулятор с зарядным устройством

Характеристики:
Емкость аккумулятора: 8800 мА*ч
Тип аккумулятора: Li-ion
Форм-фактор аккумулятора: BP65HH
Напряжение аккумулятора: 14,8 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST BP-130 – аккумуляторная батарея емкостью 8800 мАч, с микропроцессорным контролем заряда-разряда для светодиодного осветителя FST LP-1024. Батарея не имеет эффекта памяти. Сбоку расположен индикатор остаточного заряда. При нажатии на кнопку полоски светятся синим цветом. Для зарядки аккумулятора используется специальное зарядное устройство с совместимым разъемом.
Характеристики:
Емкость аккумулятора: 8800 мА*ч
Тип аккумулятора: Li-ion
Форм-фактор аккумулятора: BP65HH
Напряжение аккумулятора: 14,8 В
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter