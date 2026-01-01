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Fotokvant Flu-130 комплект 225 Вт на основе флуоресцентных ламп

Fotokvant Flu-130 комплект 225 Вт на основе флуоресцентных ламп

Fotokvant
Артикул: NVF-2384

Fotokvant Flu-130 – комплект на основе флуоресцентных ламп. Подойдет тем фотографам, которые снимают предметку для интернет-магазинов и электронных каталогов. Можно использовать для работы с фотобоксами и предметными столами. В комплекте предусмотрена удобная стойка без амортизации, максимальной высотой 2 м и легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс.

 

 

Описание

Флуоресцентные лампы 45W с цоколем E27 имеют цветовая температуру 5500K и устанавливаются в патрон, который на задней панели имеет управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре или все пять ламп одновременно.

Характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • Крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8

 

Комплектация

  • 45W люминесцентная лампа 45 Вт – 5 шт.
  • Стойка студийная 210 см – 1 шт.
  • Софтбокс SB-6090 софтбокс 60х90 см – 1 шт.

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  • Не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.
  • Можно резать под любой размер.
  • Идеален для предметной и портретной съемки.
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