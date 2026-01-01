Fotokvant Flu-130 комплект 225 Вт на основе флуоресцентных ламп

Артикул: NVF-2384

Fotokvant Flu-130 – комплект на основе флуоресцентных ламп. Подойдет тем фотографам, которые снимают предметку для интернет-магазинов и электронных каталогов. Можно использовать для работы с фотобоксами и предметными столами. В комплекте предусмотрена удобная стойка без амортизации, максимальной высотой 2 м и легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс.