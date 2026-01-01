Fotokvant FL-1 KIT комплект постоянного света 200 вт с софтбоксом 50х70 см

Описание

Прямоугольный софтбокс 50х70 см с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях.

Легкая студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 210 см. Минимальная - 82 см. Длина в сложенном состоянии - 72 см.

Технические характеристики стойки:

стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм

стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма

вес, кг - 1,2

максимальная нагрузка - 5 кг

Лампа энергосберегающая предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами. Мощностью - 200 Вт, под патрон E27.