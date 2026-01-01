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Fotokvant FL-1 KIT комплект постоянного света 200 вт с софтбоксом 50х70 см
Fotokvant FL-1 KIT комплект постоянного света 200 вт с софтбоксом 50х70 см
Fotokvant FL-1 KIT комплект постоянного света 200 вт с софтбоксом 50х70 см
Fotokvant FL-1 KIT комплект постоянного света 200 вт с софтбоксом 50х70 см
Fotokvant FL-1 KIT комплект постоянного света 200 вт с софтбоксом 50х70 см
Fotokvant FL-1 KIT комплект постоянного света 200 вт с софтбоксом 50х70 см

Fotokvant FL-1 KIT комплект постоянного света 200 вт с софтбоксом 50х70 см

Fotokvant
Артикул: DAN-3882

Комплект постоянного света Fotokvant FL-1 KIT.

Комплект состоящий из быстрораскладного софтбокса Fotokvant RLH-1-5070 с цоколем Е27, стойки Fotokvant LS-2102 и люминесцентной лампы Fotokvant BFL-200.

Описание

Прямоугольный софтбокс 50х70 см с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях.

Легкая студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 210 см. Минимальная - 82 см. Длина в сложенном состоянии - 72 см.

Технические характеристики стойки:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг - 1,2
  • максимальная нагрузка - 5 кг

Лампа энергосберегающая предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами. Мощностью - 200 Вт, под патрон E27.

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