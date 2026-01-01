images
images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant Basic Blogger базовый комплект студийного освещения
Fotokvant Basic Blogger базовый комплект студийного освещения
Fotokvant Basic Blogger базовый комплект студийного освещения
Fotokvant Basic Blogger базовый комплект студийного освещения
Fotokvant Basic Blogger базовый комплект студийного освещения
Fotokvant Basic Blogger базовый комплект студийного освещения
Fotokvant Basic Blogger базовый комплект студийного освещения
Fotokvant Basic Blogger базовый комплект студийного освещения

Fotokvant Basic Blogger базовый комплект студийного освещения

Fotokvant
Артикул: NVF-8532

Fotokvant Basic Blogger – набор студийного оборудования для формирования базового комплекта видео- или фотоблогера. Используется для получения качественного изображения при съемке видеороликов или проведении фотосессий в студии, а также на пленэре. Комплектуется патроном с лампой, зонтом и легкой студийной стойкой 210 см для установки оборудования.

Описание

Энергосберегающая лампа Е27 150 Вт имеет цветовую температуру 5500К.

На патроне для лампы имеется поворотный кронштейн и предусмотрено отверстие для установки зонта.

Зонт-софтбокс белого цвета. Размер купола, см – 84.

Комплектация

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Арт. DAN-3054
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 49 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

5 790 ₽
В корзину
Grifon US-84R UB-009 зонт-софтбокc 84 см
Арт. NVF-2282
Grifon US-84R UB-009 зонт-софтбокc 84 см
Наличие
более 10 шт

Grifon US-84 R – зонт-софтбокс с куполом на просвет. Внутренняя сторона зонта имеет отражающую белую поверхность со специальным отверстием посредине для установки внутрь импульсного осветителя. Диаметр по куполу зонта – 84 см.

1 860 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-7504
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.


5 630 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Арт. FTR-1297
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет белый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину
Хит
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Арт. NVF-6395
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота, высотой до 2,6 метра, шириной до 3 метров. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.

5 800 ₽
В корзину
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Арт. NVF-6404
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.

1 860 ₽
В корзину

Видео

Фотолетописец постсоветского андеграунда и талантливый портретист Сергей Борисов
Фотолетописец постсоветского андеграунда и талантливый портретист Сергей Борисов
Ансел Адамс – лучший пейзажист всех времен и народов
Ансел Адамс – лучший пейзажист всех времен и народов
DIETa для фотографов
DIETa для фотографов
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.