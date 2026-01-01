Fotokvant Basic Blogger базовый комплект студийного освещения

Энергосберегающая лампа Е27 150 Вт имеет цветовую температуру 5500К.
На патроне для лампы имеется поворотный кронштейн и предусмотрено отверстие для установки зонта.
Зонт-софтбокс белого цвета. Размер купола, см – 84.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Basic Blogger – набор студийного оборудования для формирования базового комплекта видео- или фотоблогера. Используется для получения качественного изображения при съемке видеороликов или проведении фотосессий в студии, а также на пленэре. Комплектуется патроном с лампой, зонтом и легкой студийной стойкой 210 см для установки оборудования.
Энергосберегающая лампа Е27 150 Вт имеет цветовую температуру 5500К.
На патроне для лампы имеется поворотный кронштейн и предусмотрено отверстие для установки зонта.
Зонт-софтбокс белого цвета. Размер купола, см – 84.
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Набор из трех фильтров диаметром 49 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Grifon US-84 R – зонт-софтбокс с куполом на просвет. Внутренняя сторона зонта имеет отражающую белую поверхность со специальным отверстием посредине для установки внутрь импульсного осветителя. Диаметр по куполу зонта – 84 см.
Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.
Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота, высотой до 2,6 метра, шириной до 3 метров. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.
Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.