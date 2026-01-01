Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования

Артикул: DAN-8864

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT позволяет создать яркое креативное освещения съемочной площадки для проведения фотосессий, записи в видеостудии. Комплектные светодиодные осветители Falcon Eyes LED 150B BW выдают сверх яркий световой поток с регулируемой цветовой температурой 2700К…6500К (шаг 100 К). В осветителях предусмотрены спецэффекты – динамические световые режимы (режимы SOS, затухание, вспышка и т. д.), чтобы сделать съемочный процесс еще более творческим. Каждый осветитель оснащается инфракрасным пультом ДУ, который позволяет управлять настройками осветителя на расстоянии до 6 метров. Софтбоксы с прочным тентом, стальными спицами (каркасом) рассчитаны на длительное использование и большое количество сборок и разборок оборудования. Осветители оснащены популярным байонетным креплением Bowens, поэтому могут доукомплектовываться самыми разнообразными светомодификаторами с соответствующим креплением.