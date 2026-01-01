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Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8864

 Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT позволяет создать яркое креативное освещения съемочной площадки для проведения фотосессий, записи в видеостудии. Комплектные светодиодные осветители Falcon Eyes LED 150B BW выдают сверх яркий световой поток с регулируемой цветовой температурой 2700К…6500К (шаг 100 К). В осветителях предусмотрены спецэффекты – динамические световые режимы (режимы SOS, затухание, вспышка и т. д.), чтобы сделать съемочный процесс еще более творческим. Каждый осветитель оснащается инфракрасным пультом ДУ, который позволяет управлять настройками осветителя на расстоянии до 6 метров. Софтбоксы с прочным тентом, стальными спицами (каркасом) рассчитаны на длительное использование и большое количество сборок и разборок оборудования. Осветители оснащены популярным байонетным креплением Bowens, поэтому могут доукомплектовываться самыми разнообразными светомодификаторами с соответствующим креплением.

Описание

Характеристики:

 Мощность: 150 Вт
 Освещенность (на расстоянии 1 м, 5500К, с рефлектором/без рефлектора): 6600/2400 лк
 Цветовая температура: 2700К…6500К (шаг 100 К)
 Индекс цветопередачи: CRI ≥92
 Дистанционное управление: инфракрасный пульт
 Система охлаждения: активная, встроенный вентилятор
 Байонет: Bowens
 Размеры осветителя: 120х200х270мм
 Вес осветителя: 1.0 кг
 Форма софтбокса: прямоугольный
 Размеры софтбокса: 70х50 см
 Высота стойки максимальная: 280 см
 Высота стойки минимальная: 90 см
 Длина стойки в сложенном виде: 95 см
 Амортизатор: пружина
 Материал секций: сталь
 Крепежный адаптер: 5/8" (с резьбой 1/4”)
 Вес стойки: 1.5 кг
 Размер сумки: 95х33х23см

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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5 490 ₽
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