Falcon Eyes KeyLight II 2150B SB KIT комплект студийного оборудования

Характеристики:
Мощность: 150 Вт
Освещенность (на расстоянии 1 м, 5500К, с рефлектором/без рефлектора): 6600/2400 лк
Цветовая температура: 2700К…6500К (шаг 100 К)
Индекс цветопередачи: CRI ≥92
Дистанционное управление: инфракрасный пульт
Система охлаждения: активная, встроенный вентилятор
Байонет: Bowens
Размеры осветителя: 120х200х270мм
Вес осветителя: 1.0 кг
Форма софтбокса: прямоугольный
Размеры софтбокса: 70х50 см
Высота стойки максимальная: 280 см
Высота стойки минимальная: 90 см
Длина стойки в сложенном виде: 95 см
Амортизатор: пружина
Материал секций: сталь
Крепежный адаптер: 5/8" (с резьбой 1/4”)
Вес стойки: 1.5 кг
Размер сумки: 95х33х23см