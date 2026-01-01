Falcon Eyes DTR-800 галогенный осветитель

Характеристики:
- питание – 220 В
- мощность – 800 Вт
- размеры (ДхВхШ), мм – 230х250х210
- вес 1,8 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes DTR-800 – галогенный студийный осветитель для создания ровного и мягкого освещения за счет использования отражателя с высокой оптической эффективностью. Данная модель имеет прочную и надежную конструкция, а также прекрасное конвекционное охлаждение.
Характеристики:
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Falcon Eyes THL-C800D – лампа мощностью 800 Вт для галогенного осветителя.