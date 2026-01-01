images
Falcon Eyes DTR-800 галогенный осветитель

Falcon Eyes DTR-800 галогенный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: VBR-293

Falcon Eyes DTR-800 – галогенный студийный осветитель для создания ровного и мягкого освещения за счет использования отражателя с высокой оптической эффективностью. Данная модель имеет прочную и надежную конструкция, а также прекрасное конвекционное охлаждение.

Описание

Характеристики:

  • питание – 220 В
  • мощность – 800 Вт
  • размеры (ДхВхШ), мм – 230х250х210
  • вес 1,8 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes THL-C800D лампа для галогенного осветителя
Арт. NVF-2137
Falcon Eyes THL-C800D лампа для галогенного осветителя
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Falcon Eyes THL-C800D – лампа мощностью 800 Вт для галогенного осветителя.

-10 %720 ₽
640 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Франсуаза Демюльдер: особый взгляд фотографа на войну и жизнь
Франсуаза Демюльдер: особый взгляд фотографа на войну и жизнь
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.