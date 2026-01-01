Falcon Eyes DTR-800 галогенный осветитель

Артикул: VBR-293

Falcon Eyes DTR-800 – галогенный студийный осветитель для создания ровного и мягкого освещения за счет использования отражателя с высокой оптической эффективностью. Данная модель имеет прочную и надежную конструкция, а также прекрасное конвекционное охлаждение.