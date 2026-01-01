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Falcon Eyes DTR-800A+RHS800 осветитель галогенный с лампой

Falcon Eyes DTR-800A+RHS800 осветитель галогенный с лампой

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1713

Falcon Eyes DTR-800A+RHS800 – обеспечивает мягкое освещение за счет использования отражателя с высокой оптической эффективностью. Осветитель имеет аккуратный дизайн, вся конструкция отличается прочностью и надежностью исполнения. Имеется конвекционное охлаждение и регулируемый фокус. Осветители широко используются при производстве фильмов и на телевидении, а также при съемке образовательных программ.

Описание

Характеристики:

  • мощность лампы – 800 Вт
  • напряжение 200 В
  • размер осветителя, мм – 330х345х250
  • вес, кг – 3,3

 

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