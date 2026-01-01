Falcon Eyes DTR-800A+RHS800 осветитель галогенный с лампой

Характеристики:
- мощность лампы – 800 Вт
- напряжение 200 В
- размер осветителя, мм – 330х345х250
- вес, кг – 3,3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes DTR-800A+RHS800 – обеспечивает мягкое освещение за счет использования отражателя с высокой оптической эффективностью. Осветитель имеет аккуратный дизайн, вся конструкция отличается прочностью и надежностью исполнения. Имеется конвекционное охлаждение и регулируемый фокус. Осветители широко используются при производстве фильмов и на телевидении, а также при съемке образовательных программ.
Характеристики:
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Falcon Eyes THL-C800D – лампа мощностью 800 Вт для галогенного осветителя.